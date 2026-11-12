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$60 millones en premios, partidos a 30 puntos y sin flor: cómo inscribirse en “Se Pica”, el torneo de truco de Leandro Paredes

El futbolista de Boca y la Selección Argentina presentó una competencia de tres contra tres con árbitros y finales televisadas. Cómo participar y cuánto cuesta anotarse.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Leandro Paredes presentó "Se Pica" torneo de truco
El torneo de truco repartirá $60 millones en premios y tendrá partidas a 30 puntos, sin flor. Foto: Captura
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Leandro Paredes presentó “Se Pica”, un torneo de truco que repartirá $60 millones en premios y buscará llevar el popular juego de cartas argentino a una competencia televisada. El certamen comenzará el 28 de noviembre de 2026 en Costa Salguero con partidas a 30 puntos, equipos de tres jugadores y una particularidad: se jugará sin flor.

La iniciativa aprovecha la conocida pasión de Paredes por el truco, habitual durante las concentraciones de la Selección Argentina. En el video de presentación, el futbolista lanzó una invitación a los aficionados: “Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto, y si se pica más… reparto”.

Leandro Paredes presentó “Se Pica”, un torneo de truco que repartirá $60 millones en premios
Leandro Paredes presentó “Se Pica”, un torneo de truco que repartirá $60 millones en premios.

Cómo es Se Pica, el torneo de truco de Leandro Paredes: reglas y premios

La competencia se disputará bajo la modalidad tradicional de tres contra tres, con partidos únicos a 30 puntos, divididos en 15 malas y 15 buenas. Según el reglamento oficial, no se permitirá la flor.

A diferencia de las partidas entre amigos, los enfrentamientos contarán con árbitros, marcador oficial y revisión audiovisual. La primera edición admitirá hasta 768 equipos que competirán en grupos de cuatro antes de avanzar a las instancias eliminatorias.

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De esa etapa surgirán doce clasificados a octavos de final, donde se incorporarán otros cuatro equipos invitados integrados por celebridades, que ingresarán directamente a esa instancia.

Los $60 millones en premios se distribuirán de la siguiente manera:

  • Campeón: $45.000.000.
  • Subcampeón: $15.000.000.
  • Tercer y cuarto puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.

El dinero será transferido al capitán de cada equipo premiado, quien tendrá la responsabilidad de distribuirlo entre sus compañeros.

Requisitos y cuánto cuesta inscribirse en “Se Pica”, el torneo de truco de Leandro Paredes

La inscripción cuesta $345.000 por equipo, equivalentes a $115.000 por cada uno de los tres titulares. Todos los participantes deben ser mayores de 18 años y solamente pueden integrar un equipo.

El procedimiento se realiza exclusivamente a través de la página oficial sepica.com.ar, donde el capitán debe registrar a sus compañeros, completar los datos solicitados y efectuar el pago mediante Mercado Pago.

Posteriormente, cada jugador deberá validar su identidad con DNI y teléfono celular y existe la posibilidad de incorporar un cuarto integrante como suplente.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de noviembre a las 23.59, aunque podrían cerrar antes si se completa el cupo disponible.

truco argentino cartas
7 de oro, 2 de basto y 10 de espadas en cartas. Foto: Imagen generada con Chat GPT

Cuándo y dónde se juega el torneo de truco de Paredes

La competencia comenzará el 28 y 29 de noviembre en BA Ferial, Costa Salguero, donde se disputarán las fases preliminares y eliminatorias entre las 9 y las 20.

Los equipos clasificados continuarán el 5 y 6 de diciembre en los estudios de ESPN, ubicados en Martínez. Allí se desarrollarán los octavos de final y las instancias decisivas que determinarán al campeón. Los encuentros finales contarán con transmisión televisiva por ESPN, disponible a través de Telecentro.

El reglamento también establece que están prohibidas las apuestas sobre los resultados del torneo y que los premios serán financiados por la organización, independientemente de la cantidad de inscriptos.

TrucoLeandro Paredes
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