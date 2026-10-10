Qué le pasó a Leandro Paredes: jugó 16 minutos contra Instituto, se lesionó y encendió las alarmas en Boca

Leandro Paredes salió lesionado ante Instituto. Foto: Captura

La preocupación se instaló en Boca Juniors por la lesión de Leandro Paredes durante el partido frente a Instituto, disputado este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes. El mediocampista ingresó desde el banco en el segundo tiempo, pero debió ser reemplazado pocos minutos después por un problema muscular.

El capitán xeneize había comenzado como suplente debido a una rotación planificada por el entrenador Rodolfo Arruabarrena. Además, arrastraba una molestia en el isquiotibial y el objetivo era preservar su estado físico de cara a las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Qué lesión sufrió Leandro Paredes

Paredes ingresó alrededor de los diez minutos del complemento en reemplazo de Milton Delgado. Sin embargo, a los 71’ (apenas 16 minutos después) sintió un fuerte dolor en la parte posterior de la pierna derecha, se tomó inmediatamente la zona y pidió la modificación. En su lugar entró Santiago Ascacíbar.

Leandro Paredes salió lesionado ante Instituto. Video: TNT Sports

“Me tiró”, habría expresado el futbolista mientras dialogaba con los integrantes del cuerpo médico. Después de permanecer unos instantes en el banco de suplentes con evidentes gestos de dolor, se dirigió al vestuario con hielo colocado sobre el isquiotibial derecho.

La primera evaluación indica que se trata de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo. El jugador será sometido a estudios para determinar si solamente sufrió una contractura o si existe un desgarro.

¿Paredes juega contra Vasco da Gama?

La lesión genera especial inquietud porque Boca Juniors recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La revancha se disputará una semana más tarde en Brasil.

Leandro Paredes salió lesionado ante Instituto. Foto: Captura

Con esta lesión, la presencia de Paredes en el primer encuentro quedó seriamente comprometida. En caso de confirmarse un desgarro, podría permanecer al menos dos semanas fuera de las canchas y perderse ambos cruces de la serie. Sin embargo, el cuerpo técnico aguardará los resultados médicos antes de descartarlo oficialmente.

La situación representa un posible golpe deportivo para el equipo de Arruabarrena. Paredes es el capitán y una de las piezas centrales en la construcción del juego, por lo que su evolución será seguida de cerca durante las próximas horas.

Cuándo juega Boca vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana