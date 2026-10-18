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Furor por Messi en España: agotó 4.700 entradas en 13 minutos y tendrá una reunión privada con los Reyes

El argentino será galadornado con el Princesa de Asturias de los Deportes 2026 el viernes 23 de octubre.

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Lionel Messi con el Premio Laureus 2023. Foto: EFE.
Lionel Messi será premiado con el Premio Princesa de Asturias. Foto: EFE.
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Esta semana Lionel Messi se subirá a un avión y viajará directo a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Palacio de los Deportes de Oviedo. La presencia del 10 causó furor y en solo 13 minutos se agotaron las 4.700 entradas que la organización puso a la venta.

Según la Fundación Princesa de Asturias, la venta de entradas para ver al futbolista registró un pico de 16.200 personas conectadas al mismo tiempo para la fila virtual.

El acto está dirigido especialmente a los alumnos de los centros educativos que participaron en “El juego del 10″, una actividad del programa cultural “Toma la palabra”, en la que los chicos tenían que imaginar una nueva manera de jugar al fútbol en su centro educativo teniendo en cuenta algunas declaraciones del excapitán de la Selección Argentina.

Cómo será la agenda de Messi en España

Messi regresará a España, lugar en el que vivió durante muchos años y donde creció como futbolista, con una agenda limitada. Según medios locales, el 10 llegará a la capital asturiana en las primeras horas del jueves 22 de octubre y se dirigirá directamente al Palacio de los Deportes para un encuentro con los niños y jóvenes de la comunidad educativa.

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Lionel Messi, premios The Best. Foto: Reuters.
Lionel Messi, premios The Best. Foto: Reuters.

El viernes 23 de octubre por la mañana irá a un encuentro con los premiados de otras categorías. También tendrá una reunión privada con los Reyes de España.

Y por la tarde se realizará la ceremonia central en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde Messi recibirá la estatuilla, el diploma acreditativo, la insignia oficial de la institución y una asignación económica de 50.000 euros. Una vez finalizada la gala, emprenderá su regreso a Estados Unidos.

Messi volvió al estadio donde hizo historia con la Selección Argentina

Este sábado 17 de octubre, Messi marcó un doblete en la victoria de Inter Miami por 3-1 ante Atlanta United y después compartió una publicación en sus redes sociales que emocionó a los argentinos.

El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario que guarda un recuerdo especial para el capitán argentino. Allí, el pasado 15 de julio, la albiceleste consiguió una histórica victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, con dos asistencias del 10 para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

“Una victoria más con Inter Miami en un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito…“, escribió el capitán del Inter Miami, haciendo referencia a aquella semifinal mundialista.

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