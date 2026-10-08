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“Ya está todo hecho, gracias Argentina”: el emotivo nuevo posteo de Messi tras su despedida de la Selección

Luego del partido de despedida en el Monumental, el argentino volvió a postear en sus redes.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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El emotivo posteo de Lionel Messi tras su despedida de la Selección.
El emotivo posteo de Lionel Messi tras su despedida de la Selección. Foto: Instagram.
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Este jueves Lionel Messi volvió a compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales e hizo un balance sobre lo que vivió en su partido de despedida de la Selección.

Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias Argentina”, escribió el deportista en un posteo de Instagram, mostrando la camiseta especial que se diseñó para el partido homenaje del pasado martes en el Monumental.

El mensaje de Lionel Messi tras su adiós de la Selección Argentina: “Sé que estoy tomando la decisión correcta”

ionel Messi volvió a hablar después de su último partido con la Selección Argentina. A través de un extenso mensaje publicado en Instagram, aseguró que está convencido de haber tomado la decisión correcta, aunque reconoció que ya extraña vestir la camiseta celeste y blanca.

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán, un día después de la despedida en el Monumental ante Benín, donde Argentina ganó 3 a 0, Messi convirtió un gol y dio dos asistencias.

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El futbolista también hizo un repaso emocional de su recorrido con la Selección y admitió que le quedaron muchas cosas por decir. “Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, reconoció.

Lionel Messi brinda un discurso en su despedida de la Selección Argentina.
El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Además, también puso en primer plano a su familia, a la que consideró fundamental durante toda su carrera, especialmente en los momentos más difíciles. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó”, expresó.

Uno de los momentos más destacados del mensaje llegó cuando recordó a Diego Maradona, a quien le atribuyó un lugar especial dentro de la historia que construyó junto a la Selección: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina.
Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

También agradeció a sus amigos, compañeros, cuerpos técnicos y a los clubes en los que jugó por haber respetado siempre su decisión de priorizar al seleccionado cuando llegaba el momento de vestir la camiseta argentina. Y cerró con una frase que resumió el tono de toda la publicación: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

Lionel MessiSelección Argentina
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