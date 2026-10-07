El mensaje de Lionel Messi tras su adiós de la Selección Argentina: “Sé que estoy tomando la decisión correcta”

El futbolista realizó un posteo a través de sus redes sociales tras su partido de despedida ante Benín. Foto: REUTERS

Lionel Messi volvió a hablar después de su último partido con la Selección Argentina. A través de un extenso mensaje publicado en Instagram, aseguró que está convencido de haber tomado la decisión correcta, aunque reconoció que ya extraña vestir la camiseta celeste y blanca.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán, un día después de la despedida en el Monumental ante Benín, donde Argentina ganó 3 a 0, Messi convirtió un gol y dio dos asistencias.

El futbolista también hizo un repaso emocional de su recorrido con la Selección y admitió que le quedaron muchas cosas por decir. “Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, reconoció.

Además, también puso en primer plano a su familia, a la que consideró fundamental durante toda su carrera, especialmente en los momentos más difíciles. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó”, expresó.

Uno de los momentos más destacados del mensaje llegó cuando recordó a Diego Maradona, a quien le atribuyó un lugar especial dentro de la historia que construyó junto a la Selección: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

También agradeció a sus amigos, compañeros, cuerpos técnicos y a los clubes en los que jugó por haber respetado siempre su decisión de priorizar al seleccionado cuando llegaba el momento de vestir la camiseta argentina. Y cerró con una frase que resumió el tono de toda la publicación: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

Lionel Messi festeja su gol ante Benín, en su último partido con la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Las palabras de Messi en la cancha de River tras su último partido con la Selección: “Jugar en Argentina es lo más lindo que te puede pasar”

Todavía conmovido por la ovación del Monumental, Lionel Messi habló tras su último partido con Argentina. El capitán agradeció el acompañamiento de los hinchas, recordó el camino recorrido y expresó qué significó para él despedirse de la camiseta albiceleste: “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, afirmó emocionado.

Luego de recibir el cariño de los hinchas y despedirse de sus compañeros, Messi tomó el micrófono y reflexionó sobre el cierre de su histórica etapa con la camiseta albiceleste. “Fue un orgullo defender esta camiseta estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor grande”, comentó.

Así se despedía Lionel Messi del Monumental tras su último partido con la Selección.

“La verdad, es difícil hablar. Muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer como dije en la carta de despedida”, dijo Messi emocionado al recordar la muerte de su padre, Jorge.

Y sumó: “Como dije, si bien quiero estar toda la vida acá siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado con todo lo que nos tocó vivir. Pudimos cumplir el sueño mío y de todos de salir campeones del mundo”.