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“No me las regaló Messi”: la inesperada revelación de Soledad Pastorutti tras haber cantado en el Monumental

La cantante de folklore respondió a una fan en Twitter y aclaró una confusión sobre uno de los recuerdos que se llevó del homenaje a Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina ante Benín.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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soledad pastorutti despedida de messi
La cantante de folklore estuvo en el partido de despedida del futbolista de la Selección Argentina. Foto: Captura de pantalla Telefe
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Soledad Pastorutti sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle desconocido de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que se realizó el pasado 6 de octubre en el Estadio Monumental. La cantante aclaró que las tarjetas roja y amarilla que recibió durante el homenaje no fueron un regalo del futbolista, sino del árbitro del encuentro.

La revelación surgió a partir de una interacción con una fanática en Twitter, quien le preguntó: “Sole ¿qué hiciste con las tarjetas que te dio Messi? Vale la pena guardarlas”.

Lionel Messi; Soledad Pastorutti
Soledad Pastorutti cantó "Brindis" y generó el momento más conmovedor de la despedida de Lionel Messi. Foto: X @Imran_185

La artista respondió y desmintió la versión que había circulado después del partido: “No me las regaló Messi, me las regaló el árbitro después de pedirme una foto. Son otras

Su aclaración aportó un dato hasta ahora desconocido, ya que distintos medios habían informado que el árbitro chileno Fernando Véjar le entregó sus tarjetas al capitán argentino y que este posteriormente se las obsequió a La Sole.

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La cantante santafesina fue una de las protagonistas de la noche del 6 de octubre, cuando Argentina derrotó 3 a 0 a Benín. Durante el homenaje, interpretó Brindis frente a Messi, con quien compartió un emotivo abrazo.

Agustín Giay le pidió el poncho a La Sole en plena despedida de Messi
Agustín Giay le pidió el poncho a La Sole en plena despedida de Messi

Además de las tarjetas, la artista protagonizó un intercambio con el futbolista Agustín Giay, quien recibió su tradicional poncho celeste y blanco y le entregó a cambio una campera de la Selección. La escena quedó registrada por las cámaras y se difundió en redes sociales.

Soledad PastoruttiLionel Messi
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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