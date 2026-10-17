“No me las regaló Messi”: la inesperada revelación de Soledad Pastorutti tras haber cantado en el Monumental

La cantante de folklore estuvo en el partido de despedida del futbolista de la Selección Argentina. Foto: Captura de pantalla Telefe

Soledad Pastorutti sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle desconocido de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que se realizó el pasado 6 de octubre en el Estadio Monumental. La cantante aclaró que las tarjetas roja y amarilla que recibió durante el homenaje no fueron un regalo del futbolista, sino del árbitro del encuentro.

La revelación surgió a partir de una interacción con una fanática en Twitter, quien le preguntó: “Sole ¿qué hiciste con las tarjetas que te dio Messi? Vale la pena guardarlas”.

Soledad Pastorutti cantó "Brindis" y generó el momento más conmovedor de la despedida de Lionel Messi. Foto: X @Imran_185

La artista respondió y desmintió la versión que había circulado después del partido: “No me las regaló Messi, me las regaló el árbitro después de pedirme una foto. Son otras”

Su aclaración aportó un dato hasta ahora desconocido, ya que distintos medios habían informado que el árbitro chileno Fernando Véjar le entregó sus tarjetas al capitán argentino y que este posteriormente se las obsequió a La Sole.

Cómo fue la participación de La Sole en la despedida de Messi

La cantante santafesina fue una de las protagonistas de la noche del 6 de octubre, cuando Argentina derrotó 3 a 0 a Benín. Durante el homenaje, interpretó Brindis frente a Messi, con quien compartió un emotivo abrazo.

Agustín Giay le pidió el poncho a La Sole en plena despedida de Messi

Además de las tarjetas, la artista protagonizó un intercambio con el futbolista Agustín Giay, quien recibió su tradicional poncho celeste y blanco y le entregó a cambio una campera de la Selección. La escena quedó registrada por las cámaras y se difundió en redes sociales.