Ilusión en Boca: Leandro Paredes se entrenó con normalidad y podría jugar ante Vasco da Gama

Leandro Paredes se entrenó en Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors ultima detalles para enfrentar este martes a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la necesidad de revertir la serie para avanzar a la final. La principal novedad pasa por Leandro Paredes. El mediocampista dejó atrás el desgarro que sufrió hace apenas diez días, trabajó a la par de sus compañeros y respondió de manera positiva a las exigencias físicas durante el entrenamiento.

Su evolución fue favorable y está en condiciones de ser tenido en cuenta para el encuentro decisivo. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene cautela. Aunque el campeón del mundo está recuperado, todavía no está confirmado entre los titulares.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena seguirá evaluando su situación física hasta último momento y no se descarta que ocupe un lugar en el banco de suplentes para evitar riesgos innecesarios en un partido de máxima intensidad.

Leandro Paredes se lesionó ante Instituto. Foto: X

Quién será el titular si no juega Paredes

En caso de que Paredes no arranque desde el inicio, Rodrigo Battaglia aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la mitad de la cancha. El volante sumó minutos recientemente luego de una larga inactividad cercana a los once meses y dejó una buena imagen en su regreso, por lo que se convirtió en una alternativa confiable para el entrenador.

Además, Boca tiene otras bajas que condicionan el armado del mediocampo. Williams Alarcón perdió terreno tras su actuación en la ida y Tomás Belmonte continúa recuperándose de una lesión.

Otra duda en el ataque

La segunda incógnita está en la delantera. Miguel Merentiel y Leonel Flores tienen su lugar prácticamente asegurado, mientras que Sebastián Villa y Alan Velasco disputan el último puesto en el frente ofensivo.

Villa llega recuperado de un esguince de tobillo y tendría una leve ventaja para integrar el equipo titular. Velasco, en tanto, también dejó atrás un desgarro, aunque su recuperación fue más ajustada y todavía genera algunas dudas desde lo físico.

Sebastián Villa sufrió una molestia frente a Vasco da Gama. Foto: EFE

A qué hora juega Boca contra Vasco da Gama

El partido entre Boca y Vasco da Gama por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana se disputará este martes 20 de octubre a las 21.30 en el Maracaná.

El posible equipo de Boca

La formación que analiza Arruabarrena para jugar en el Maracaná sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Con la recuperación de Paredes, Boca ganó una carta clave para un partido que puede definir gran parte de su temporada.