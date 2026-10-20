Sauna, garage para motos acuáticas y un alquiler de 95.000 euros por semana: así es el nuevo yate de lujo que compró Lionel Messi

El Sunreef Ultima 88, el lujoso yate que Lionel Messi encargó para ampliar su negocio de alquiler de embarcaciones Foto: Sunreef Yachts/@leomessi

Lionel Messi sigue expandiendo su faceta empresarial. Recientemente, el astro argentino encargó un yate de lujo Sunreef Ultima 88, que se encuentra en construcción en Emiratos Árabes Unidos y se incorporará a su emprendimiento de alquiler de embarcaciones MIM Ocean, con operaciones en las Islas Baleares, España.

El pedido fue anunciado por el astillero Sunreef Yachts, encargado de construir el catamarán que contará con cinco camarotes, capacidad para diez huéspedes y tarifas de alquiler que alcanzarán los 95.000 euros por semana.

“Me da mucha alegría formar parte de la familia Sunreef. A mi familia y a mí siempre nos gustó pasar tiempo en el mar cuando se presenta la oportunidad. Los yates de Sunreef tienen un estilo y unas características de equipamiento que valoro mucho y que encajan perfectamente con mis expectativas. Estoy deseando probar el Ultima 88”, afirmó Messi, citado por el medio polaco Trojmiasto.pl.

El nuevo yate de Lionel Messi es un catamarán de lujo Sunreef Ultima 88, diseñado para navegar por el Mediterráneo. Foto: Sunreef Yachts

Cómo es el yate de Lionel Messi: sauna privado, cinco camarotes y garaje para motos acuáticas

El Sunreef Ultima 88 pertenece a la nueva generación de catamaranes de lujo desarrollada por el astillero polaco Sunreef Yachts. Según la ficha comercial de Med Cat Yachts, la embarcación destinada a MIM Ocean tiene 26,8 metros de eslora y 9,1 metros de manga.

El diseño contempla una suite principal que ocupa todo el ancho disponible de la embarcación y cuatro camarotes adicionales para invitados. Entre las características anunciadas para este modelo figura un sauna privado, junto con amplios ventanales y zonas de descanso.

Otro de sus espacios más particulares es el denominado Ocean Lounge, ubicado en la popa. Este sector incluye terrazas laterales desplegables, una plataforma hidráulica que facilita el acceso al agua y un garaje destinado a guardar motos acuáticas.

El catamarán también contará con dos motores de 1.000 caballos de potencia cada uno, una cubierta superior con sectores para reuniones y equipos para practicar deportes acuáticos.

Así es el interior del Sunreef Ultima 88, el catamarán de lujo que encargó Lionel Messi. Foto: Sunreef Yachts

“Este impresionante yate ofrece un equilibrio excepcional entre velocidad, eficiencia y confort refinado en el mar”, reza el sitio oficial de Sunreef Yachts.

Cuánto cuesta alquilar el yate de Messi y qué gastos adicionales hay que pagar

La embarcación se incorporará a la oferta de MIM Ocean 10, el servicio de alquiler de embarcaciones que el futbolista desarrolla junto con la compañía Med Cat Yachts. Aunque el precio definitivo de compra no fue divulgado oficialmente, se estima que la inversión ronda entre 8 y 10 millones de euros.

En esa línea, la empresa encargada de comercializar los alquileres publicó las siguientes tarifas semanales:

Temporada baja (enero a mayo y octubre a diciembre): 78.000 euros (unos 134.000.000 pesos argentinos).

Temporada media (junio y septiembre): 88.000 euros (poco más de $150.000.000)

Temporada alta (julio y agosto): 95.000 euros ($163.000.000)

A esos valores se agrega un anticipo para gastos operativos, conocido como APA, equivalente al 30% de la tarifa. En temporada alta, esto supone adelantar otros 28.500 euros para cubrir consumos y servicios durante la navegación, con una liquidación posterior de los gastos reales.

Así es el interior del Sunreef Ultima 88, el catamarán de lujo que encargó Lionel Messi. Foto: Sunreef Yachts

Dónde navegará el nuevo yate de Lionel Messi y quiénes podrán utilizarlo

La embarcación se incorporará a MIM Ocean, la iniciativa turística vinculada al futbolista que ofrece alquileres privados en el Mediterráneo.

De acuerdo con Med Cat Yachts, el nuevo modelo tendrá base comercial en Port Andratx, Mallorca, y capacidad para diez pasajeros, atendidos por cuatro tripulantes: capitán, anfitriona, cocinero y marinero.

La oferta anunciada incluye equipos para practicar esquí acuático, wakeboard, paddle surf y snorkel, además de una moto de agua y dispositivos Seabob para desplazarse bajo el agua.

Messi también se suma a la lista de deportistas vinculados con Sunreef Yachts, entre quienes figuran Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Fernando Alonso y Robert Lewandowski.

Por el momento, el astillero no informó una fecha definitiva de entrega del nuevo catamarán. Su incorporación ampliará la propuesta comercial de MIM Ocean, que ya dispone de otros modelos para viajes privados por el Mediterráneo.

En fotos: así es el nuevo yate de Lionel Messi