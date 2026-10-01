Lionel Messi compró un club de 105 años en España: cuál es, cuánto pagó y en qué categoría juega

Lionel Messi compró un club de España. Foto: REUTERS

Lionel Messi se convirtió oficialmente desde este jueves en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense, de la segunda división del fútbol español.

Según señala el comunicado oficial, desde la institución afirmaron que con la llegada del capitán argentino comienza “un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social” de la institución.

En tanto, explicaron que “la transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte”.

Lionel Messi compró el CD Eldense: los detalles de la operación

Messi adquirió el 100% de las acciones del CD Eldense, por lo que asumirá el control de la institución sin la participación de otros inversores. El paquete accionario pertenecía al grupo inversor colombiano TH Soluciones Group, encabezado por Juan Carlos Trujillo y Carolina Holguín.

El desembarco de Messi encuentra al Eldense en una delicada situación deportiva. Foto: Eldense

Hasta el momento, ninguna fuente oficial informó cuánto dinero desembolsaría Messi para convertirse en el máximo accionista. En tanto, su llegada abre una nueva etapa para una institución con más de cien años de historia, con la idea de impulsar el crecimiento deportivo, institucional y social.

La historia del CD Eldense antes de la llegada de Messi: dónde juega y cómo es su estadio

El CD Eldense fue fundado el 17 de septiembre de 1921 en Elda, una ciudad de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Sus colores son el azul y el rojo, por lo que el equipo es conocido como el “Azulgrana”. La institución se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva en 2021, cuando Pascual Pérez y René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos, tomaron el control de sus acciones.

A partir de esa transformación, el Eldense inició un acelerado crecimiento deportivo. El equipo avanzó desde las categorías inferiores hasta llegar al fútbol profesional en junio de 2023. Luego de sufrir un descenso, logró regresar a LaLiga Hypermotion, la Segunda División de España, categoría en la que compite durante la temporada 2026-2027.

El club disputa sus encuentros como local en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, inaugurado en 2012 y con capacidad para aproximadamente 5.776 espectadores.

El desembarco de Messi encuentra al Eldense en una delicada situación deportiva. Foto: Eldense

De cuántos clubes es dueño Lionel Messi

Tras la adquisición del CD Eldense, Lionel Messi es propietario, copropietario o inversor en cinco clubes de fútbol:

CD Eldense, de España, adquirido recientemente, aunque la operación todavía necesita autorización del Consejo Superior de Deportes. UE Cornellà, de España. Deportivo LSM, de Uruguay, proyecto compartido con Luis Suárez. Inter Miami, de Estados Unidos, donde tiene participación accionaria o una opción para convertirse en socio al finalizar su carrera. Leones FC de Rosario, club relacionado principalmente con su familia y presidido por su hermano.

El comunicado oficial

El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución.

La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.

Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana.

La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte.

La transformación del CD Eldense en Sociedad Anónima Deportiva

El CD Eldense se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva en 2021, cuando Pascual Pérez y René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos, adquirieron el club. Cada uno controló el 50% de las acciones y René Ramos asumió como director deportivo, etapa en la que el equipo consiguió ascender primero a Primera RFEF.

Bajo la conducción de Pascual Pérez, el club alicantino inició un crecimiento deportivo que culminó con su llegada al fútbol profesional en junio de 2023. El dirigente fue una figura decisiva en la transformación de una institución que había permanecido durante más de medio siglo en las categorías inferiores del fútbol español.

Tras el ascenso, Pérez puso en venta sus acciones y, luego de una negociación fallida con el exfutbolista Juanfran Torres, transfirió la propiedad a un grupo inversor colombiano encabezado por Juan Carlos Trujillo y Carolina Holguín. Casi un año después, el grupo alcanzó un acuerdo para vender el Eldense a Lionel Messi, operación que marca el inicio de una nueva etapa para el histórico club.