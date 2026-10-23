Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias: los detalles de la gala con la realiza de España y la lista de ganadores

Lionel Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026 Foto: EFE

Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias en manos de la princesa Leonor de España. En esta 46° edición, el acto se llevó a cabo en solitario por primera vez y que luego tuvo su ceremonia protocolar.

Como cada año, la antigua capilla del Hotel de la Reconquista de Oviedo (norte de España) fue el escenario de este acto con el que la princesa de Asturias dio un paso más en su creciente protagonismo en los galardones que llevan su nombre.

Además de a Messi, la heredera de la Corona entregó las insignias que acreditan como galardonados en esta edición a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes) y al escritor británico Julian Barnes (de las Letras).

También al Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, y a la astronauta estadounidense Christina Koch​​​, galardonada con el Premio de la Concordia.

Kenichi Yoda, del estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades); los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica) y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional) también recibieron sus insignias de manos de la princesa.

Lionel Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026 Foto: EFE

Así fue el encuentro entre Lionel Messi y Leonor de Borbón

La heredera al trono español encabezó, por primera vez, una audiencia en solitario con los premiados en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista.

En un gesto cargado de simbolismo institucional, Leonor de Borbónsaludó uno por uno a los galardonados, entre ellos el futbolista del Inter Miami, quien ingresó acompañado de Antonela Roccuzzo.

La Princesa de Asturias recibió a Lionel Messi en Oviedo. Video: REUTERS

Premio Princesa de Asturias de los Deportes: qué significa y quiénes lo ganaron antes que Messi

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue la trayectoria deportiva de Messi, su talento y su compromiso solidario. El jurado destacó su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria”, además de su trabajo sostenido para facilitar el acceso a la educación y a la salud de los niños en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de los últimos años, el galardón reconoció a importantes referentes del deporte mundial como:

Serena Williams

Carolina Marín

Eliud Kipchoge

Teresa Perales

Carlos Sainz

Lindsey Vonn

También fueron distinguidos la Fundación Olímpica para los Refugiados, el Equipo Olímpico de Refugiados, los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki, y los All Blacks, la histórica selección de rugby de Nueva Zelanda.