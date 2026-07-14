Resurgió un video de la Locomotora Oliveras alentando a la Selección Argentina y emocionó a miles de hinchas: “Un pasito más”

El video de Locomotora Oliveras para la Scaloneta que volvió a viralizarse. Foto: Facebook / Alejandra "Locomotora" Oliveras.

A casi un año de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, un video que grabó para alentar a la Selección Argentina volvió a viralizarse en las redes sociales tras la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026.

El emotivo mensaje, registrado durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, volvió a cobrar fuerza después del triunfo por 3 a 1 sobre Suiza y despertó una ola de nostalgia entre los hinchas.

El video de Locomotora Oliveras para la Scaloneta que volvió a viralizarse. Video: X (@maxliberto).

Publicado originalmente en diciembre de 2022, el video fue recuperado por un usuario de X (antes Twitter) y rápidamente comenzó a multiplicarse en la plataforma, donde superó las 70.000 reproducciones en pocas horas. El contexto no podía ser más simbólico: Argentina volverá a disputar una semifinal mundialista, esta vez frente a Inglaterra, y muchos sintieron que las palabras de la exboxeadora parecían haber sido grabadas para este momento.

El mensaje de la Locomotora Oliveras para la Selección Argentina

En el video, Oliveras aparece frente a cámara con la energía y la pasión que la caracterizaron durante toda su carrera. Su arenga comienza con un reconocimiento al camino recorrido por el equipo.

“Selección Argentina de fútbol, llegar a la semifinal fue glorioso, maravilloso, le pusieron huevo, garra y corazón, el país está contento e ilusionado, estamos todos unidos los argentinos”.

El video fue recuperado por un usuario de X (antes Twitter) y rápidamente comenzó a multiplicarse en la plataforma. Foto: Instagram

Luego, la múltiple campeona mundial de boxeo destaca uno de los valores que, según ella, mejor representan al deporte argentino.

“Queda un pasito más. Tienen que hacer lo que saben hacer: jugar, para lo que nacieron, para lo que entrenaron todos estos años. Argentina tiene una característica, nos podemos caer una y mil veces, pero no nos rendimos, nos levantamos y seguimos para adelante”.

Finalmente, cierra el mensaje con una frase que volvió a compartirse masivamente entre los fanáticos de la Scaloneta. “Así que un pasito más, Argentina, para adelante y hoy a demostrar que somos los mejores del mundo. A demostrar que Argentina no tiene rival. ¡A ganar, Argentina, carajo!”.

La emoción de los hinchas en las redes sociales

La reaparición del video despertó una catarata de mensajes cargados de emoción. Muchos usuarios recordaron el optimismo y la fuerza que transmitía Oliveras en cada una de sus publicaciones, mientras otros lamentaron que ya no esté presente para acompañar este nuevo desafío mundialista de la Selección.

Las respuestas al video de Locomotora Oliveras. Foto: X (Twitter).

Entre los comentarios más destacados aparecieron frases como: “Qué bien hace una persona como ella. Y qué maravilloso que aunque no esté, está. Y vigente como nunca”.

Otro usuario escribió: “¿Cómo se va a morir la Locomotora? Me ha levantado de la cama con sus videítos. La extraño mucho”.

Como suele ocurrir en estos casos, otros internautas recurrieron a memes, GIFs e imágenes para expresar la emoción que les provocó volver a escuchar su voz, reflejando el enorme cariño que la exdeportista sigue despertando.

El legado de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Alejandra Oliveras falleció el 28 de julio de 2025, a los 47 años, como consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico sufrido en su vivienda de Santo Tomé, Santa Fe. Tras ser trasladada al Hospital José María Cullen, permaneció dos semanas internada en terapia intensiva antes de morir.

El video de Locomotora Oliveras para la Scaloneta que volvió a viralizarse. Foto: NA.

Nacida en El Carmen, Jujuy, construyó una carrera histórica en el boxeo argentino al consagrarse campeona mundial en múltiples oportunidades. Sin embargo, su popularidad trascendió el deporte gracias a su carisma, su permanente mensaje de superación y la cercanía que mantenía con sus seguidores a través de las redes sociales.

Durante años publicó videos motivacionales y mensajes de aliento que inspiraron a miles de personas. Esa misma energía también la llevó a convertirse en una de las voces más queridas entre los hinchas de la Selección Argentina.