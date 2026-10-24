Scaloni prepara una lista con fuertes cambios en la Selección Argentina: bajas, regresos y dos grandes dudas

Lionel Scaloni en la despedida de Lionel Messi. Foto: REUTERS

La próxima convocatoria de la Selección Argentina podría marcar el inicio de una etapa completamente diferente. Lionel Scaloni deberá conformar el plantel para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, en un escenario atravesado por ausencias importantes, posibles regresos y varias decisiones que generan expectativa.

Los encuentros están previstos para el 13 y el 17 de noviembre. Más allá de los resultados, servirán para comenzar a definir la estructura del equipo después de la despedida de Lionel Messi.

Las bajas que modifican los planes de Scaloni

Además de la ausencia de Messi, el cuerpo técnico no podría contar con Emiliano Martínez y Lautaro Martínez.

El arquero fue operado por una lesión en la mandíbula, mientras que el delantero sufrió una molestia muscular. Se trata de dos bajas relevantes debido al protagonismo que ambos tuvieron durante los últimos años.

El instante del golpe del "Dibu" Martínez. Foto: REUTERS

También existen interrogantes por Cristian Romero y Lisandro Martínez, quienes atraviesan diferentes problemas físicos. Su presencia dependerá de cómo evolucionen antes de la publicación de la lista definitiva.

Los candidatos para reemplazar al Dibu Martínez

Sin el arquero titular, Gerónimo Rulli aparece como el principal candidato para ocupar el arco argentino. Sin embargo, Scaloni también evalúa otras alternativas.

Juan Musso, Walter Benítez y Santiago Beltrán se encuentran entre las opciones analizadas. Los amistosos podrían transformarse en una oportunidad importante para determinar quién queda mejor posicionado como reemplazante del Dibu.

Los regresos que podrían sorprender en la lista

La convocatoria también presentaría varias novedades. Juan Foyth, Tomás Palacios y Thiago Almada cuentan con posibilidades de regresar al plantel.

En defensa, Leonardo Balerdi y Marcos Senesi aparecen como posibles alternativas ante las dudas físicas de Romero y Lisandro Martínez.

Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

Scaloni también sigue de cerca a futbolistas jóvenes. Leonel Flores y Facundo “Jagger” Herrera estarían dentro del radar, aunque el calendario de sus respectivos clubes podría condicionar una eventual citación.

De Paul y Lo Celso, bajo la mirada de Scaloni

Dos de las mayores incógnitas pasan por Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso. Ambos fueron piezas importantes del ciclo, pero el entrenador debe resolver qué lugar tendrán en la nueva etapa.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Argentina vs Benín. Foto: REUTERS

La decisión podría ofrecer una señal concreta sobre el futuro del mediocampo y el nivel de renovación que pretende impulsar el cuerpo técnico.

Nicolás Paz y la camiseta número 10

Las miradas también estarán puestas en Nicolás Paz, uno de los jóvenes con mayor proyección dentro del seleccionado.

Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y El Flaco López. Foto: @Argentina

El mediocampista podría recibir más responsabilidades futbolísticas y aparece entre los candidatos para utilizar la camiseta número 10 que dejó Messi. La elección tendrá una fuerte carga simbólica y permitirá conocer quién comenzará a asumir el liderazgo creativo del equipo.

Una lista que puede anticipar el futuro de Argentina

Los partidos ante Uruguay y Costa Rica serán las primeras pruebas de una Selección obligada a reorganizarse. Scaloni deberá encontrar el equilibrio entre experiencia, actualidad y juventud.

La convocatoria no responderá todas las preguntas, pero puede ofrecer las primeras pistas sobre los nuevos referentes y la identidad que tendrá la Argentina de la era posterior a Messi.