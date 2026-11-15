Selección Argentina: quiénes son Aaron Anselmino y Mariano Troilo, los dos jóvenes que podrían debutar ante Costa Rica. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina dejó atrás el traspié frente a Uruguay en La Bombonera y ya enfoca toda su atención en el amistoso contra Costa Rica, que se disputará este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con la intención de seguir probando variantes y sumar experiencia a nuevos talentos, Lionel Scaloni analiza varios cambios en la formación y podría abrirles la puerta a dos futbolistas que aún esperan su estreno en la Mayor: Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

Selección Argentina: Anselmino y Troilo esperan su oportunidad en Córdoba

Aaron Anselmino, defensor de 21 años perteneciente al Chelsea, es uno de los jugadores que aguarda por su debut oficial con la camiseta albiceleste. El zaguero, considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino, estuvo condicionado en los últimos meses por distintas lesiones musculares que también limitaron su continuidad en Inglaterra.

Aaron Anselmino es uno de los jugadores que aguarda por su debut oficial con la Selección Argentina. Foto: Instagram aaron.anselmino

A pesar de no haber sumado minutos oficiales en la presente temporada con el conjunto londinense, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni sigue de cerca su evolución y valora sus condiciones para integrarse al recambio generacional que atraviesa la selección campeona del mundo.

Mariano Troilo llega con rodaje europeo y busca su estreno en la Mayor

Distinta es la situación de Mariano Troilo, quien atraviesa un presente consolidado en el Parma (Italia). El defensor de 23 años, surgido en Belgrano de Córdoba, logró afianzarse como titular y acumula doce presencias entre la Serie A y la Copa Italia, además de registrar cuatro amonestaciones en lo que va de la temporada.

Mariano Troilo logró afianzarse como titular del Parma y acumula doce presencias entre la Serie A y la Copa Italia. Foto: Instagram nano_troilo

Troilo ya había formado parte de una convocatoria anterior de la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas, aunque en aquella ocasión no sumó minutos. Ahora, frente a Costa Rica y en una provincia que conoce muy bien por su paso por el fútbol cordobés, podría tener una nueva oportunidad para concretar su esperado debut.

Scaloni prepara cambios y apuesta por el crecimiento de los jóvenes

Tras la derrota frente a Uruguay, Scaloni confirmó que realizará modificaciones en el equipo y dejó abierta la posibilidad de que varios jóvenes tengan protagonismo en el amistoso de Córdoba. “El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir”, explicó el entrenador.

Además, el técnico remarcó que el objetivo es brindarles continuidad a los futbolistas que comienzan a dar sus primeros pasos en la Selección Mayor. “Queremos darles la oportunidad, que vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta”, señaló. En ese contexto, tanto Anselmino como Troilo aparecen como dos de los principales candidatos a sumar sus primeros minutos con la “Albiceleste” frente a Costa Rica.