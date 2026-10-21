Lionel Scaloni seguirá al mando de la Selección: acuerdo encaminado para proyectar un ciclo histórico hasta 2030. Foto: REUTERS

La historia entre Lionel Scaloni y la Selección Argentina está lejos de llegar a su final. Luego de varias semanas de conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el entrenador llegó a un acuerdo para continuar al frente del combinado nacional más allá de diciembre, en una decisión que fortalece la continuidad de uno de los procesos más exitosos de la historia reciente del fútbol argentino.

El nuevo vínculo sería por dos años, hasta 2028, con una cláusula de renovación automática que podría extender su permanencia hasta el Mundial 2030. De esta manera, Scaloni tiene el camino allanado para completar más de una década como seleccionador nacional, una marca poco frecuente en el fútbol moderno.

Scaloni no se va: la AFA apuesta por el proyecto que cambió la historia de la Selección

Después de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro tras el Mundial 2026, el técnico oriundo de Pujato retomó las conversaciones con Claudio “Chiqui” Tapia durante la última fecha FIFA.

El nuevo contrato de Lionel Scaloni sería por dos años, hasta 2028, con una cláusula de renovación automática. Foto: REUTERS

Las negociaciones avanzaron positivamente y, tras resolver los principales detalles contractuales y económicos, las partes alcanzaron un entendimiento para prolongar el ciclo.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de la AFA, el acuerdo ya está encaminado y solo restan cuestiones formales. La continuidad de Scaloni representa una clara señal de respaldo a un proyecto que le devolvió estabilidad, identidad y resultados a la Selección Argentina.

Mundial 2030: el gran objetivo que ilusiona a Scaloni y a todo el fútbol argentino

La proyección de este acuerdo va mucho más allá del corto plazo. La intención es que Scaloni llegue al Mundial 2030, una cita con un valor simbólico especial para el país, ya que Argentina será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo en el marco del centenario del torneo.

La intención es que Scaloni llegue al Mundial 2030, una cita con un valor simbólico especial para el país. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

De concretarse esa proyección, el entrenador completará al menos 12 años al frente del seleccionado nacional, consolidándose como uno de los ciclos más extensos y exitosos de la historia albiceleste.

La oficialización podría producirse en los próximos días, aunque también existe la posibilidad de que la AFA aproveche la ventana internacional de noviembre, cuando el técnico vuelva a estar en el país, para realizar el anuncio de manera formal.

Los amistosos de noviembre: pruebas, recambio y varias bajas importantes

Mientras se ultiman los detalles de su continuidad, Scaloni ya trabaja en la última fecha FIFA del año, donde la Selección disputará dos partidos amistosos con el objetivo de seguir evaluando alternativas de cara al próximo proceso mundialista.

El primer encuentro será el 13 de noviembre ante Uruguay en La Bombonera, mientras que el segundo se jugará el 17 contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Lionel Scaloni ya trabaja en la última fecha FIFA del año, donde la Selección disputará dos partidos amistosos. Foto: REUTERS

Para esos compromisos, el cuerpo técnico no podrá contar con Leandro Paredes ni Nahuel Molina, ambos suspendidos por la FIFA tras los incidentes ocurridos luego de la final del Mundial 2026. El mediocampista todavía debe cumplir siete fechas de sanción, mientras que el lateral derecho adeuda cuatro.

Además, persiste la incertidumbre alrededor de Lautaro Martínez. El goleador del Inter de Milán (Italia) se recupera de un desgarro y, por el momento, aparece como una de las principales dudas para integrar la convocatoria.

Con un nuevo acuerdo en marcha y el horizonte puesto en 2030, todo indica que la era Scaloni seguirá escribiendo capítulos en la Selección Argentina. Un respaldo que no solo premia los resultados obtenidos, sino que ratifica una idea de trabajo que logró devolver al fútbol argentino a la élite mundial.