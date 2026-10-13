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Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

El fundador de Mercado Libre criticó el cálculo del Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) tras la difusión de una simulación de crédito de Mercado Pago. Aseguró que el indicador presenta valores que no reflejan cómo se pagan los préstamos.

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El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, participa del 55º Coloquio de IDEA.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin. Foto: NA
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El empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, cuestionó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por la normativa que obliga a las entidades financieras y plataformas de crédito a informar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA).

A través de sus redes sociales, sostuvo que el indicador es incorrecto y que puede mostrar un costo superior al que, según su interpretación, afrontan los usuarios.

La crítica de Marcos Galperin al Banco Central

La polémica comenzó cuando Galperin respondió a una publicación del economista Agustín Etchebarne en X, en la que se advertía sobre las tasas de los préstamos de Mercado Pago.

“El Costo Financiero Total Efectivo Anual que el BCRA obliga a publicar es FALSO, INCORRECTO (y por ende INFLACIONADO)”, escribió el empresario.

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Según explicó, el cálculo contempla la capitalización de intereses y supone que el préstamo se renueva durante un año cada vez que llega a su vencimiento.

Galperin aseguró que esas condiciones no se presentan en los millones de créditos que otorga la compañía y cuestionó la manera en que se comunica el costo de la financiación.

El préstamo de Mercado Pago que originó la discusión

El intercambio surgió a partir de una captura compartida por Etchebarne, que mostraba una simulación de un préstamo de $10.000, con las siguientes condiciones:

  • 12 cuotas fijas de $1.208,02.
  • Total a devolver de $14.496,24.
  • Tasa Nominal Anual (TNA) del 60%.
  • Tasa Efectiva Anual (TEA) del 79,59%.
  • Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 102,36%.

El economista había recomendado prestar atención al costo financiero total antes de solicitar un crédito y evitar las tasas elevadas.

La publicación generó la respuesta de Galperin, quien puso el foco en la diferencia entre el porcentaje anual informado y el monto que finalmente devuelve el cliente.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. REUTERS
Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

Qué es el CFTEA y por qué el Banco Central exige informarlo

El Costo Financiero Total (CFT) es un indicador que contempla no solamente los intereses de un préstamo, sino también comisiones, seguros, IVA y otros gastos asociados.

El CFTEA expresa ese costo mediante una tasa efectiva anual, lo que permite comparar distintas alternativas de financiación bajo un criterio común.

Por eso, un CFTEA del 102,36% no significa que una persona que solicita $10.000 necesariamente deba devolver $20.236. El importe final depende también del plazo y del esquema de cuotas.

De acuerdo con las recomendaciones publicadas por el BCRA, antes de contratar un préstamo es importante revisar cuánto dinero se recibe, el monto de cada cuota, el total a devolver y las condiciones de pago.

El organismo sostiene que observar únicamente la tasa nominal o el valor de la cuota no alcanza para conocer el costo completo de una financiación.

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