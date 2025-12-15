El duro comentario de Galperin sobre el atentado en Sídney: “Bienvenidos a la nueva Australia multicultural y diversa”

El empresario repudió de manera tajante los hechos ocurridos este domingo en Bondi Beach durante la celebración de una fiesta judía.

Marcos Galperin, cofundador y CEO de MercadoLibre

Marcos Galperín, tuvo duras declaraciones en contra del atentado en Sydney, Australia. El empresario argentino fundador de Mercado Libre, hizo un posteo tajante e irónico en su cuenta de X.

Además, retuiteó las ideas del presidente Javier Milei y de una cuenta referida al tenista Novak Djokovic sobre lo sucedido. A este se le había prohibido la entrada a Australia por no haberse vacunado contra el COVID 19, mientras que uno de los atacantes que había sido investigado por la Agencia de Inteligencia de Australia hace 6 años por un supuesto vínculo con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) no tuvo ninguna consecuencia por “no representar una amenaza inmediata”.

Djokovic y uno de los terroristas Foto: x

Qué dijo Galperín sobre el atentado

Galperín publicó en su cuenta de X: “Bienvenidos a la nueva Australia multicultural y diversa”.

Bienvenidos a la nueva Australia multicultural y diversa. https://t.co/HQBFknBE0k — Marcos Galperin (@marcos_galperin) December 14, 2025

Minutos después, retuiteó una publicación de una cuenta que mostraba dos imágenes; una de Novak Djokovic y otra del tirador del atentado. “A uno de estos hombres se le prohibió la entrada a Australia”, ya que en su momento, el tenista tuvo el acceso prohibido al país por negarse a la vacuna contra el COVID 19.

Galperín también coincidió con los ideales de Javier Milei contra algunos periodistas y le dio repost. “En lugar de expresar condolencias vacías de contenido recuérdenlo la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación a aquellos que defendemos las ideas de la libertad y los valores de Occidente”, afirma el posteo.

Milei en X sobre el atentado en Australia Foto: @JMilei en X

Cómo fue el atentado en Australia

Las autoridades australianas continúan la investigación del ataque terrorista ocurrido que, hasta el momento, dejó 16 personas muertas, incluida una niña de 10 años y, al menos 40 heridas, entre ellas cuatro menores, según la ultima actualización policial.

Las autoridades de Australia confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista perpetrado este domingo en Bondi Beach (Sídney), son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia policial.

“Estamos convencidos de que en el incidente había dos infractores implicados, uno murió y el segundo está en estado crítico, pero estable en el hospital. Se trata de un hombre de 50 años y otro de 24, que son padre e hijo”, detalló el jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Ataque antisemita en Bondi Beach, Australia. Foto: Reuters.

El jefe de la policía confirmó en la víspera que el incidente se produjo en el parque Archer, junto a Bondi Beach, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas.

“A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, señaló Lanyon, quien explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que “no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad”.