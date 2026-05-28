Marcos Galperin criticó la suba de impuestos a los sectores de mayores ingresos:

Marcos Galperín Foto: Redes

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, afirmó que “la batalla ricos vs pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado y perpetuarse en el poder”. La declaración tuvo lugar en su cuenta de la red social X, donde el empresario comentó un tuit del presidente Javier Milei que cuestionaba los reclamos para subir impuestos a los sectores de mayores ingresos.

Galperin se hizo eco de una crítica de Milei al periodista Diego Iglesias, quien había planteado la necesidad de aumentar la carga tributaria sobre los más acaudalados.

“Sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado”, expresó el empresario y sumó: “La batalla ricos vs pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado y convertirse en mega ricos y perpetuarse en el poder”.

La publicación de Galperin. Foto: Captura

“Saben que por sus capacidades, en el sector privado, no podrían manejar ni un kiosco. Zapatero es la última muestra de esto”, cerró. Por su parte, el jefe de Estado le contestó con un breve mensaje en las redes: “Claridad meridiana”.

Qué decía el tuit de Milei

“Relato envidioso. Mises sostenía que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo. A su vez, Hayek afirmaba que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas”, sostuvo Milei al citar un video don de Iglesias señalaba que “la batalla cultural es aumentar impuestos”.

Y sumó el mandatario: “Por ende, no sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos”.

CIAO!