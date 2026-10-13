Un importante banco internacional advirtió sobre el impacto del ajuste en la economía argentina y las elecciones de 2027

El banco suizo UBS advirtió sobre el impacto del ajuste en la economía argentina. Foto: REUTERS

El banco de inversión suizo UBS advirtió que la continuidad de una política económica restrictiva podría representar un riesgo electoral para Javier Milei, especialmente si no se registran mejoras en los salarios, el empleo y la actividad.

Aunque valoró las medidas adoptadas para combatir la inflación, la entidad consideró que el Gobierno debería priorizar la estabilidad y la recuperación económica.

La advertencia de UBS sobre el costo político del ajuste de Milei

En un informe elaborado bajo la dirección de Alejo Czerwonko, CIO de Mercados Emergentes de UBS, el banco analizó la evolución de los precios en Argentina y los obstáculos que enfrenta el Gobierno para profundizar el proceso de desinflación.

El documento señala que la persistencia inflacionaria responde, entre otros factores, a la indexación de contratos, la inercia de los precios y los ajustes pendientes en distintos sectores de la economía.

Sin embargo, la entidad identifica un problema adicional: mantener tasas de interés reales elevadas para reducir la inflación podría perjudicar la inversión, la producción y los ingresos de los trabajadores.

El banco suizo UBS advirtió sobre el impacto del ajuste en la economía argentina. Foto: REUTERS

“Empujar la inflación a la baja probablemente requerirá tipos reales elevados”, sostiene el análisis, que advierte sobre las consecuencias económicas y políticas de esa estrategia mientras Milei busca su reelección.

En ese escenario, UBS considera que el último trimestre del año será determinante para evaluar la evolución de la economía y su impacto en las perspectivas electorales.

La inflación dejó de ser la principal preocupación de los argentinos, según UBS

Uno de los puntos centrales del informe es el cambio en las prioridades de la población. Según las encuestas citadas por la entidad, la inflación perdió protagonismo entre las principales preocupaciones de los argentinos, mientras que los ingresos, el empleo y la incertidumbre económica ganaron importancia.

Para UBS, este cambio representa un desafío para el oficialismo: los resultados obtenidos en materia inflacionaria podrían resultar insuficientes para sostener el apoyo electoral si no se traducen en mejoras concretas para los hogares.

Por ese motivo, el banco sugirió que el Gobierno debería concentrarse en preservar la estabilidad y estimular la actividad económica, dejando abierta la posibilidad de profundizar las reformas después de una eventual victoria electoral.

La inflación dejó de ser la principal preocupación de los argentinos, según UBS Foto: NA

La entidad mantiene un escenario base de inflación anual de entre el 20% y el 30%, aunque reconoce riesgos difíciles de cuantificar, como la volatilidad cambiaria vinculada con las elecciones y las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre los precios de la energía.

El informe concluye con una advertencia sobre los límites políticos de la estrategia económica.

“El costo político de la austeridad aumenta con el tiempo”, sostuvo UBS, y señaló que, sin una recuperación visible del empleo y de los ingresos reales, la administración de Milei podría enfrentar dificultades para conservar su respaldo político.