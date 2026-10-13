La economía argentina espera el dato de inflación de septiembre 2026: qué pronostican las consultoras antes del informe del INDEC

¿Qué número se espera de inflación para septiembre 2026? Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes 13 de octubre la inflación de septiembre de 2026 en un mes en el que los precios habrían registrado una aceleración respecto de agosto. Las consultoras privadas estimaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó cerca del 2%, impulsado principalmente por las subas en alimentos, verduras, indumentaria y precios regulados.

En agosto, la inflación había sido del 1,7%, lo que representó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a julio. Sin embargo, las proyecciones privadas anticiparon un nuevo incremento en septiembre, con estimaciones que oscilaron entre el 1,9% y el 2,1%.

El INDEC da a conocer el dato de la inflación nacional para septiembre 2026.

Cuánto dio la inflación de septiembre según las consultoras privadas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, ubicó la inflación de septiembre en el 1,9%. La estimación coincidió con las proyecciones de varias consultoras que siguieron la evolución de los precios durante el mes.

Por su parte, Equilibra calculó que el IPC nacional alcanzó el 2,1%. De confirmarse esa cifra, implicaría una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de agosto.

Según el análisis de esa firma, los precios estacionales lideraron los aumentos con subas superiores al 4%, impulsadas principalmente por las verduras y la indumentaria, en el inicio de la temporada primavera-verano.

Alimentos y verduras, entre los rubros que presionaron sobre el IPC

Los alimentos volvieron a ocupar un lugar central en las estimaciones privadas. Dentro de ese grupo, las verduras se destacaron por los aumentos registrados durante septiembre, aunque su impacto varió según la región y la composición de cada canasta de consumo.

La consultora Outlier proyectó una inflación mensual del 1,9% y señaló que las verduras tuvieron una incidencia importante en el resultado nacional. La firma destacó que estos productos tienen un peso relevante en la canasta de consumo, especialmente en las regiones del norte argentino. Como referencia, indicó que en la Ciudad de Buenos Aires registraron aumentos de dos dígitos.

Los alimentos serían de los productos que más subieron. Foto: NA

Por su parte, LCG también anticipó que la inflación de septiembre se ubicaría en torno al 2%. La consultora señaló que la inflación núcleo se había mantenido en el 1,8% mensual en agosto, en línea con el promedio registrado desde mayo.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación alcanzó el 1,8% en septiembre, según el instituto estadístico porteño. El indicador acumuló un aumento del 23,7% desde enero y del 32,9% en los últimos 12 meses.

Entre los rubros con mayores incrementos se ubicaron Educación, con el 2,9%; Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y otros combustibles, con el 2,3%; y Salud, con el 2,2%. Alimentos y bebidas no alcohólicas subió el 1,9%. Además, los servicios aumentaron un 2%, por encima de los bienes, que avanzaron un 1,6%.

La diferencia entre el IPC porteño y la medición nacional responde, entre otros factores, a las distintas ponderaciones de bienes y servicios en cada canasta de consumo. El dato del INDEC permitirá conocer la variación de los precios para el conjunto del país.