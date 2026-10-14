“No va a haber volatilidad ni tensión”: la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

El ministro de Economía y el secretario de Finanzas. Foto: Prensa Gobierno

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que el Gobierno no espera episodios de volatilidad cambiaria ni tensiones financieras durante 2027 de cara a las próximas elecciones presidenciales. Según el funcionario, la economía argentina llegará a ese período con fundamentos más sólidos, aunque remarcó que el equipo económico se prepara para afrontar escenarios adversos.

“Ya lo ha dicho el Presidente y el ministro Caputo, no va a haber volatilidad ni tensión el año que viene, porque se llega con la economía mucho más fuerte, más sólida. Pero nos preparamos para el peor de los mundos. El plan económico es sólido para enfrentar lo que venga”, afirmó Furiase en declaraciones a radio Milenium.

Entre los argumentos que respaldan la proyección oficial, el funcionario destacó que el Banco Central (BCRA) compró US$15.000 millones en lo que va del año y que continuará acumulando reservas. También mencionó el superávit comercial y el programa financiero previsto para 2027, factores que, según sostuvo, permitirían reducir el impacto de eventuales turbulencias políticas o externas.

En ese contexto, Furiase señaló que el dólar, las tasas de interés y los activos financieros se mantienen estables, pese a las dificultades del escenario internacional. El martes 13 de octubre, el BCRA compró US$291 millones en el mercado cambiario, el monto diario más alto desde fines de julio.

El funcionario habló del futuro de la economía argentina de cara a 2027. Foto: Prensa Ministerio de Economía

Qué dijo Furiase sobre la inflación de septiembre 2026

El secretario de Finanzas también se refirió al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una suba del 1,9% en septiembre, dos décimas por encima del 1,7% de agosto. En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumuló un 23,6%, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%.

Furiase destacó que el resultado fue el más bajo para un septiembre en nueve años y sostuvo que la inflación continúa desacelerándose en términos interanuales. También vinculó la estabilidad de los precios con la posibilidad de seguir reduciendo la pobreza.

Por su parte, Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, atribuyó parte del repunte mensual al contexto internacional y al encarecimiento de la energía. El funcionario reiteró que el objetivo del Gobierno es llevar la inflación a cero, aunque reconoció la incidencia de los factores externos sobre la evolución de los precios.

El funcionario estuvo en el Coloquio de IDEA de este viernes 2 de octubre. Foto: Captura de pantalla IDEA Argentina

Caputo negocia más financiamiento con el Banco Mundial

Mientras el equipo económico busca sostener la estabilidad financiera, el ministro Luis Caputo se reunió en Tailandia con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y otras autoridades del organismo para analizar nuevos proyectos y una posible ampliación de los fondos disponibles para la Argentina.

Tras el encuentro, Caputo afirmó que también avanzaron en iniciativas vinculadas con el sector privado y señaló que el Gobierno trabaja para impulsar inversiones por US$10.000 millones. El monto se refiere a oportunidades de inversión privada que se busca viabilizar, no a un préstamo ya acordado para el Estado argentino.