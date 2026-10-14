comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“No va a haber volatilidad ni tensión”: la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

El secretario de Finanzas sostuvo que el equipo económico se preparó para enfrentar escenarios adversos durante el año electoral. Además, destacó las compras de reservas del Banco Central y el programa financiero, mientras que el Gobierno también busca ampliar el financiamiento internacional.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luis Caputo y Fede rico Furiase ministro de Economía y el secretario de Finanzas.
El ministro de Economía y el secretario de Finanzas. Foto: Prensa Gobierno
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que el Gobierno no espera episodios de volatilidad cambiaria ni tensiones financieras durante 2027 de cara a las próximas elecciones presidenciales. Según el funcionario, la economía argentina llegará a ese período con fundamentos más sólidos, aunque remarcó que el equipo económico se prepara para afrontar escenarios adversos.

“Ya lo ha dicho el Presidente y el ministro Caputo, no va a haber volatilidad ni tensión el año que viene, porque se llega con la economía mucho más fuerte, más sólida. Pero nos preparamos para el peor de los mundos. El plan económico es sólido para enfrentar lo que venga”, afirmó Furiase en declaraciones a radio Milenium.

Entre los argumentos que respaldan la proyección oficial, el funcionario destacó que el Banco Central (BCRA) compró US$15.000 millones en lo que va del año y que continuará acumulando reservas. También mencionó el superávit comercial y el programa financiero previsto para 2027, factores que, según sostuvo, permitirían reducir el impacto de eventuales turbulencias políticas o externas.

En ese contexto, Furiase señaló que el dólar, las tasas de interés y los activos financieros se mantienen estables, pese a las dificultades del escenario internacional. El martes 13 de octubre, el BCRA compró US$291 millones en el mercado cambiario, el monto diario más alto desde fines de julio.

Contenido Recomendado

Canasta Básica:una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

Canasta Básica: una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula un alza de 23,6% en lo que va del 2026

La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula un alza de 23,6% en lo que va del 2026
El funcionario habló del futuro de la economía argentina de cara a 2027. Foto: Prensa Ministerio de Economía

Qué dijo Furiase sobre la inflación de septiembre 2026

El secretario de Finanzas también se refirió al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una suba del 1,9% en septiembre, dos décimas por encima del 1,7% de agosto. En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumuló un 23,6%, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%.

Furiase destacó que el resultado fue el más bajo para un septiembre en nueve años y sostuvo que la inflación continúa desacelerándose en términos interanuales. También vinculó la estabilidad de los precios con la posibilidad de seguir reduciendo la pobreza.

Por su parte, Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, atribuyó parte del repunte mensual al contexto internacional y al encarecimiento de la energía. El funcionario reiteró que el objetivo del Gobierno es llevar la inflación a cero, aunque reconoció la incidencia de los factores externos sobre la evolución de los precios.

Luis Caputo, ministro de Economía, en el coloquio de IDEA
El funcionario estuvo en el Coloquio de IDEA de este viernes 2 de octubre. Foto: Captura de pantalla IDEA Argentina

Caputo negocia más financiamiento con el Banco Mundial

Mientras el equipo económico busca sostener la estabilidad financiera, el ministro Luis Caputo se reunió en Tailandia con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y otras autoridades del organismo para analizar nuevos proyectos y una posible ampliación de los fondos disponibles para la Argentina.

Tras el encuentro, Caputo afirmó que también avanzaron en iniciativas vinculadas con el sector privado y señaló que el Gobierno trabaja para impulsar inversiones por US$10.000 millones. El monto se refiere a oportunidades de inversión privada que se busca viabilizar, no a un préstamo ya acordado para el Estado argentino.

Economía argentinaGobiernoMinisterio de Economía
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos:qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

    Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos: qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

  2. Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

    Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES: qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

  3. ANSES:uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

    ANSES: uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

  4. Una por una, las promociones de Cuenta DNI en octubre:hasta 40% de descuento en supermercados, gastronomía, farmacias y más

    Una por una, las promociones de Cuenta DNI en octubre: hasta 40% de descuento en supermercados, gastronomía, farmacias y más

  5. Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

    Crisis en la industria cárnica: un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público durante este jueves 15 de octubre

La Fraternidad anunció un paro nacional de trenes para el 15 de junio. Foto: NA.

Internaciones involuntarias, adicciones y altas médicas:qué propone la reforma de la Ley de Salud Mental del Gobierno

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos:quiénes lo acompañan y cuándo se reunirá con Eduardo Bolsonaro

Entrevista a Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA Córdoba

Economía

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Luis Caputo y Fede rico Furiase ministro de Economía y el secretario de Finanzas.

Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos:qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

Santiago Caputo advierte por el riesgo de la invasión de autos inteligentes de origen chino

Canasta Básica:una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

Internacionales

El Papa León XIV realizó ejercicios de fisioterapia tras la operación por cáncer de pulmón:el parte médico del Vaticano

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.

En Chile buscan voluntarios:ofrecen alojamiento y paseos gratis a cambio de trabajar 5 horas diarias, con 2 días libres

El futuro de los aviones de pasajeros:el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

En Perú buscan voluntarios para vivir en una finca a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen 3 comidas, 2 días libres y excursiones gratis