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La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula un alza de 23,6% en lo que va del 2026

Lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata una suba respecto al dato de agosto y una confirmación de los números que preveían las consultoras privadas. En tanto, en la medición interanual, se registró un alza del 33,4%.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Inflación, compras.
Inflación, compras. Foto: REUTERS
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este martes que la inflación registrada en septiembre fue de 1,9%, la cual mostró un alza respecto al dato agosto, que marcó un 1,7%.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 23,6% en lo que va del año y de 33,4% en los últimos 12 meses.

Inflación de septiembre en Argentina.
Inflación de septiembre en Argentina. Foto: INDEC

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

¿Qué preveían las consultoras?

Las consultoras privadas estimaban que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se iba a ubicar cerca del 2%, impulsado principalmente por las subas en alimentos, verduras, indumentaria y precios regulados.

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En agosto, la inflación había sido del 1,7%, lo que representó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a julio. Sin embargo, las proyecciones privadas anticipaban un nuevo incremento en septiembre, con estimaciones que oscilaron entre el 1,9% y el 2,1%.

Inflación; precios; supermercados Foto: NA (Damián Dopacio)

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, había ubicado la inflación de septiembre en el 1,9%. La estimación coincidió con las proyecciones de varias consultoras que siguieron la evolución de los precios durante el mes.

Por su parte, Equilibra había calculado que el IPC nacional alcanzaba el 2,1%.

Inflación en Argentina: los datos del INDEC durante 2026

  • Enero: 2,9%
  • Febrero: 2,9%
  • Marzo: 3,4%
  • Abril: 2,6%
  • Mayo: 2,1%
  • Junio: 1,9%
  • Julio: 2,1%
  • Agosto: 1,7%
  • Septiembre: 1,9%
InflaciónINDECEconomía argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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