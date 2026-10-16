comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

El ministro de Economía, Luis Caputo aseguró que, en relación a septiembre de 2025, el superávit financiero incrementó un 215,6%.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luis Caputo en en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña
El ministro de Economía proyectó las elecciones 2027 y habló de la economía argentina. Foto: El Ancasti
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este viernes 16 de octubre, el Ministerio de Economía publicó el resultado fiscal de septiembre. De acuerdo a lo que informó la cartera a cargo de Luis Caputo, el mes pasado el sector público nacional registró un superávit primario de $1.427.640 millones y un superávit financiero de $977.173 millones.

De esta manera, en los primeros nueve meses del año se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB.

Según escribió Caputo en su cuenta de X, en relación a septiembre de 2025, el superávit financiero incrementó un 215,6%. “La dinámica del mes fue producto de ingresos totales que crecieron 36,5% interanual y gastos primarios que se incrementaron 32,2% interanual. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025”, aseguró el ministro.

Luis Caputo, ministro de Economía, en el coloquio de IDEA
El funcionario estuvo en el Coloquio de IDEA de este viernes 2 de octubre. Foto: Captura de pantalla IDEA Argentina

En ese mismo tuit, afirmó que “este resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue casi de $2.800.000 millones”.

Contenido Recomendado

El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

El FMI habló sobre el plan de Javier Milei y lanzó una señal clave para 2027

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva en la Asamblea del FMI en Tailandia.

El documento que se dio a conocer en la mañana de este viernes informó que la recaudación del Estado alcanzó los 16,9 billones, con un incremento del 36,5% interanual. Los recursos tributarios llegaron al 37,2% y el gasto primario se ubicó en $14,5 billones.

Qué dijo el Gobierno sobre aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

En una parte del comunicado, el Gobierno de Javier Milei se refirió a las universidades luego de que este jueves 15 de octubre se realizara la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso en reclamo a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El informe detalla que las transferencias a las altas casas de estudios tuvieron un incremento de 42,4% interanual, lo que “refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades”.

Por su parte, las prestaciones sociales -jubilaciones, pensiones y asignaciones- representan la mayor parte del gasto: en septiembre sumaron $9,1 billones con un incremento interanual de 29%. Y los subsidios económicos alcanzaron los $1,26 billones.

Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre
Los organizadores leyeron un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Los recursos destinados a la estructura estatal también mostraron un retroceso: el Estado destinó $1,67 billones al pago de sueldos de los empleados públicos, lo que refleja un aumento del 32,1%. En cuestión, el mantenimiento de la administración pública requirió de $2,4 billones en el mes considerando los salarios y la compra de bienes y servicios.

El gasto de capital fue de $561.025 millones, donde Defensa y la reactivación de las obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa- Cóndor Cliff ocuparon gran parte de las asignaciones.

GobiernoEconomía argentinaSuperávit
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. ANSES paga un plus mensual a jubilados por su cónyuge:cuáles son los requisitos para cobrarlo en octubre

    ANSES paga un plus mensual a jubilados por su cónyuge: cuáles son los requisitos para cobrarlo en octubre

  2. ANSES:quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

    ANSES: quiénes cobran este viernes 16 de octubre y qué DNI reciben el pago

  3. En un contexto desfavorable, caen los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

    En un contexto desfavorable, caen los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

  4. Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000:requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

    Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000: requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

  5. Inflación mayorista de septiembre 2026:subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta

    Inflación mayorista de septiembre 2026: subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

Miguel Ángel Pichetto exigió el cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario

Marcha universitaria:la UBA exigió identificar a los responsables de los incidentes y cumplir la ley de financiamiento

Marcha Federal Universitaria:más de 30 detenidos tras los incidentes entre manifestantes y policías en el Congreso

Economía

El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

Luis Caputo en en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña

Inflación mayorista de septiembre 2026:subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta

Es socia de TikTok y Paypal y busca imponerse en el negocio cripto:la nueva fintech china que crece en Argentina

En un contexto desfavorable, caen los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

Internacionales

Asumió como portavoz de Trump, dio una sola conferencia de 14 minutos y perdió su cargo a los 5 días:“Si yo fuera tú, me lo replantearía”

Trump junto a Zacharia.

En plena recuperación de su operación del pulmón, el Papa León XIV habló con Putin y pidió un alto el fuego para llevar ayuda humanitaria a Ucrania

Barack Obama:“La ciudadanía de Israel tiene que replantearse cómo van a vivir sus hijos y nietos en esta región”

El Vaticano puso en duda el próximo viaje de León XIV:qué dijo Pietro Parolin sobre su salud