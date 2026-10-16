El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

El ministro de Economía proyectó las elecciones 2027 y habló de la economía argentina. Foto: El Ancasti

Este viernes 16 de octubre, el Ministerio de Economía publicó el resultado fiscal de septiembre. De acuerdo a lo que informó la cartera a cargo de Luis Caputo, el mes pasado el sector público nacional registró un superávit primario de $1.427.640 millones y un superávit financiero de $977.173 millones.

De esta manera, en los primeros nueve meses del año se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB.

Según escribió Caputo en su cuenta de X, en relación a septiembre de 2025, el superávit financiero incrementó un 215,6%. “La dinámica del mes fue producto de ingresos totales que crecieron 36,5% interanual y gastos primarios que se incrementaron 32,2% interanual. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025”, aseguró el ministro.

El funcionario estuvo en el Coloquio de IDEA de este viernes 2 de octubre. Foto: Captura de pantalla IDEA Argentina

En ese mismo tuit, afirmó que “este resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue casi de $2.800.000 millones”.

El documento que se dio a conocer en la mañana de este viernes informó que la recaudación del Estado alcanzó los 16,9 billones, con un incremento del 36,5% interanual. Los recursos tributarios llegaron al 37,2% y el gasto primario se ubicó en $14,5 billones.

Qué dijo el Gobierno sobre aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

En una parte del comunicado, el Gobierno de Javier Milei se refirió a las universidades luego de que este jueves 15 de octubre se realizara la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso en reclamo a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El informe detalla que las transferencias a las altas casas de estudios tuvieron un incremento de 42,4% interanual, lo que “refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades”.

Por su parte, las prestaciones sociales -jubilaciones, pensiones y asignaciones- representan la mayor parte del gasto: en septiembre sumaron $9,1 billones con un incremento interanual de 29%. Y los subsidios económicos alcanzaron los $1,26 billones.

Los organizadores leyeron un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Los recursos destinados a la estructura estatal también mostraron un retroceso: el Estado destinó $1,67 billones al pago de sueldos de los empleados públicos, lo que refleja un aumento del 32,1%. En cuestión, el mantenimiento de la administración pública requirió de $2,4 billones en el mes considerando los salarios y la compra de bienes y servicios.

El gasto de capital fue de $561.025 millones, donde Defensa y la reactivación de las obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa- Cóndor Cliff ocuparon gran parte de las asignaciones.