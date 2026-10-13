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Tras el recorte de la perspectiva de crecimiento del FMI, Georgieva destacó “la disciplina fiscal” del Gobierno en su reunión con Caputo

El ministro de Economía se reunió con la directora gerente del organismo y calificó la reunión como “excelente“. Siguen las conversaciones para cerrar la tercera revisión.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Foto: X
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Luego de que el FMI recortara las expectativas de crecimiento de la Argentina, Kristalina Georgieva se reunió con Luis Caputo y destacó la “disciplina fiscal” del gobierno del presidente Javier Milei.

La reunión se concretó en el marco de la Reunión Anual del organismo que se está realizando en Bangkok, Tailandia.

“Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”, destacó la funcionaria.

En un posteo en redes sociales, Georgieva señaló que ambos “equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”.

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Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Foto: X

A su vez, el ministro Caputo calificó a la reunión como “excelente”.

“Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”, señaló el jefe de Palacio de Hacienda a través de redes sociales.

El recorte de las expectativas de crecimiento

Antes de la reunión, el FMI publicó el Wolrd Economic Outlook (WEO) correspondiente al actual período donde admitió que los resultados del plan económico no son los esperados.

El organismo recortó de 3,5% a 2,1% la previsión de crecimiento de la Argentina para 2026.

Kristalina Georgieva, FMI Foto: EFE

Analistas locales ya pronostican que el PBI avanzará solo 1,5% en el año, e incluso hay informes que lo dan por debajo de ese porcentaje.

El último trabajo de la consultora FIEL indicó que “el crecimiento interanual de todo el segundo semestre no superaría el 0,6% (frente al 2,3% del primer semestre), por lo que el crecimiento del año 2026 completo se ubicaría por debajo del 1,5% -lejos del 3 al 5% que se estimaba en la primera parte del año-”.

Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

Con este escenario Argentina y el FMI deben cerrar los lineamientos de la tercera revisión, que incluye un desvío de $ 500.000 millones en la meta de superávit fiscal del primer semestre.

El FMI no pondrá mayores reparos en este punto y al final de las conversaciones otorgará una dispensa (waiver), mientras que se actualizarán las metas hasta fin de año. En definitiva, el FMI continuará avalando la continuidad del programa más allá del resultado.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

La prolongación de las conversaciones –ya hace tres semanas el staff técnico terminó su trabajo en Buenos Aires- sigue centrado en los programa cambiario y monetario. El FMI mantiene su postura de liberación del cepo y aceleración de la compra de dólares como principal corrección.

Durante su estadía en Bangkok, Caputo se reunirá con los presidentes del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

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