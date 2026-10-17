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Luis Caputo afirmó que las inversiones impulsadas por el RIGI harán posible el fin del cepo cambiario

El ministro de Economía celebró las compras de divisas por parte del Banco Central y llevó tranquilidad al hablar de un “excedente de dólares”. “Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita”, destacó.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Luis Caputo.
Luis Caputo. Foto: EFE
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En el marco de la continuidad de su gira por Tailandia, Luis Caputo vinculó las importaciones que se generarán en el país por los beneficios del RIGI con un levantamiento de las restricciones cambiarias que aún se encuentran vigentes.

El ministro de Economía destacó además la acumulación de reservas del Banco Central y habló de que la Argentina tiene un “excedente de dólares”.

“Solamente este año se compraron cerca de 16.000 millones de dólares y, gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”, indicó.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

En un diálogo con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, el funcionario destacó que el RIGI cuenta con proyectos aprobados por US$50.000 millones y otros US$160.000 millones en evaluación.

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“Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias, ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor”, afirmó.

“Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria. Con el Presidente nos gusta decir que contamos con una especie de cobertura natural frente a estos riesgos”, cerró.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva en la Asamblea del FMI en Tailandia.
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva en la Asamblea del FMI en Tailandia. Foto: EFE

Crédito al sector privado

En la continuidad de su exposición, Caputo celebró los avances del crédito al sector privado, el cual había iniciado la gestión de Javier Milei en solo el 3% del Producto.

“Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor y aumentó un 170% en dos años y medio”, relató.

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Matias Greisert
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