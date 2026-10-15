Kristalina Georgieva aseguró que confía en que la Argentina pagará su deuda con el FMI antes de 2034

Kristalina Georgieva en la asamblea del FMI y el Banco Mundial. Foto: REUTERS

Kristalina Georgieva, jefa del Fondo Monetario Internacional, aseguró que confía en que la Argentina pagará de manera anticipada la deuda que mantiene con el organismo y cuyo vencimiento está previsto para 2034.

“Serán como Grecia, pagarán por adelantado”, señaló la directora gerente del FMI durante una charla pública en Tailandia en el marco del Debate sobre la economía global: forjando economías resilientes y dinámicas para el futuro.

“Te sorprenderás, sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”, respondió Luis Caputo, también presente en el escenario, ante el pronóstico de Georgieva.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva en la Asamblea del FMI en Tailandia. Foto: EFE

En tanto, Georgieva puso a la Argentina y a Grecia como casos de éxito en materia de deuda externa: “Aprendieron la lección y pusieron la casa en orden. Ambas naciones entendieron que no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene”.

La palabra de Luis Caputo

Al momento de tomar la palabra, el ministro de Economía destacó los avances de la economía argentina.

“Desde que el presidente Milei llegó al gobierno eliminamos 5 puntos de déficit fiscal en el primer mes de mandato, sin subir impuestos y bajando 30% el gasto público. Desafíamos el mito de que el equilibrio fiscal era políticamente impopular y la teoría de que esto fuera recesivo ya que bajamos la inflación y redujimos la pobreza con superávit comercial y superávit de cuenta corriente”, aseveró.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva en la Asamblea del FMI en Tailandia.

Además, prometió que el país seguirá “reduciendo el peso del Estado en la economía bajando impuestos, regulaciones para convertirnos en el país más libre. Tenemos inversiones comprometidas que nos harán crecer fuerte y eso generará más y mejor empleo”, manifestó.

“Yo les digo a las empresas que el mayor riesgo que corren es no invertir en la Argentina”, señaló Caputo.

“No tengo ninguna duda que vamos a seguir por este camino. Argentina será uno de los países con mejor performance en los próximos años”, completó.