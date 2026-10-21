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Javier Milei acusó públicamente al grupo Clarín en España

“Un medio corrupto, que volteó a un gobierno para que le licúen la deuda”, expresó el presidente argentino durante su discurso en el Nueva Economía Forum.

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El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS
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El presidente Javier Milei protagonizó un fuerte cruce con una periodista de Clarín durante su participación en el Nueva Economía Fórum, en España, donde acusó al grupo de medios de “corrupto” y de “voltear a un gobierno para que le licúen la deuda”.

El enfrentamiento comenzó cuando una periodista del diario Clarín planteó la incomodidad que habría generado la visita del mandatario argentino a Madrid entre sus aliados de Vox y del Partido Popular, en medio de la campaña electoral contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Lejos de limitarse a responder sobre su relación con las fuerzas políticas españolas, Milei dirigió sus críticas contra el medio de comunicación y lanzó una serie de acusaciones sobre su actuación en la política argentina.

Javier Milei apuntó contra el Grupo Clarín en España
Javier Milei apuntó contra el Grupo Clarín en España.

Durante su intervención, el jefe de Estado se refirió a “los corruptos de Clarín” y describió al diario como “un medio corrupto argentino lleno de periodistas corruptos que además son mentirosos seriales”.

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El mandatario también sostuvo que el grupo había participado en maniobras políticas destinadas a favorecer sus intereses económicos.

“Un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno para que le licúen la deuda”, afirmó, en referencia a la caída de la administración de Fernando de la Rúa.

En esa misma línea, Milei cuestionó supuestas modificaciones legislativas que, según su interpretación, beneficiaron al conglomerado empresarial y perjudicaron a los acreedores.

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

“Y no le alcanzó con eso, sino que además hizo una ley de medios, sino que además modificó la ley de sociedades para perjudicar a los tenedores de bonos”, expresó.

El presidente también atribuyó las críticas que recibe del diario a sus posiciones ideológicas. “Es la apreciación de una periodista, de un medio corrupto que me odia por ser liberal, por decirle estas verdades”, aseguró.

De acuerdo con Milei, esa apertura comercial constituye uno de los motivos por los que el Grupo Clarín mantiene una postura crítica hacia su gobierno.

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