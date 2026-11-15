Un fallo judicial podría cambiar los haberes de miles de jubilados: qué resolvió la Justicia y cómo deberá recalcularse

ANSES cobros Foto: ANSES

La Justicia declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes de una jubilada tras detectar una pérdida del poder adquisitivo del 46,83%.

El fallo podría convertirse en un antecedente para miles de beneficiarios, aunque no establece aumentos automáticos para todos.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, integrada por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque, quienes cuestionaron el mecanismo de actualización establecido por la Ley 27.609.

Un fallo judicial contra ANSES reveló una pérdida del 46,83% en el poder adquisitivo de las jubilaciones, debido al impacto de la inflación durante el período analizado. Foto: ANSES

Según estimaciones de especialistas previsionales, en determinados casos el reajuste podría representar una mejora cercana al 70% del haber mensual. Sin embargo, el porcentaje no es generalizable y dependerá de la situación particular de cada jubilado, los períodos alcanzados y la liquidación correspondiente.

El fallo que reveló una pérdida del 46,83% en las jubilaciones

El tribunal analizó el impacto de la fórmula de movilidad que estuvo vigente entre 2021 y mediados de 2024, basada principalmente en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria.

La sentencia determinó que el mecanismo no logró acompañar la aceleración inflacionaria y provocó una pérdida significativa del poder de compra de los jubilados.

Para fundamentar su decisión, los magistrados compararon dos indicadores correspondientes al período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024:

553,55%: fue el aumento acumulado de los haberes jubilatorios bajo la fórmula cuestionada.

1.129,07%: fue el incremento acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado como referencia.

46,83%: fue la pérdida real del poder adquisitivo calculada por el tribunal.

Los jueces consideraron que la fórmula de la Ley 27.609 no contemplaba mecanismos suficientes de protección frente a una inflación elevada.

Además, señalaron que los aumentos posteriores vinculados al IPC no permitieron recuperar el poder adquisitivo perdido, debido a que comenzaron a aplicarse sobre haberes que ya habían sufrido un deterioro.

Especialistas previsionales estiman que algunos beneficiarios podrían acceder a reajustes de hasta el 70% de sus haberes, aunque dependerá de cada caso. Foto: ANSES

Qué resolvió la Justicia y cómo deberán recalcularse los haberes de ANSES

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó reemplazar, para el caso analizado, la fórmula cuestionada por el mecanismo establecido en la Ley 27.426, aprobado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este sistema combinaba dos variables para determinar los aumentos trimestrales:

El 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El 30% de la evolución salarial medida por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El recálculo deberá realizarse desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. Posteriormente, el haber resultante tendrá que actualizarse mediante el régimen mensual por inflación establecido por el Decreto 274/2024.

La sentencia también contempla la liquidación de las diferencias que correspondan, teniendo en cuenta los pagos ya efectuados y los límites legales aplicables a los retroactivos.

Qué jubilados de ANSES podrían recibir un aumento de hasta el 70%

Una de las principales dudas que genera el fallo es si todos los jubilados comenzarán a cobrar haberes más elevados.

La respuesta es no: la sentencia alcanza únicamente a la jubilada que inició la demanda, identificada como Carmen Galletta, y no modifica automáticamente las prestaciones del resto de los beneficiarios.

Sin embargo, la resolución podría servir como antecedente para quienes consideren que sus jubilaciones fueron perjudicadas por la fórmula aplicada entre 2021 y 2024.

Especialistas previsionales estiman que, en algunos casos, especialmente entre beneficiarios con jubilaciones anteriores a 2020, el reajuste podría representar incrementos cercanos al 70%.

Esta estimación no constituye un aumento aprobado por ANSES ni garantiza que todos los reclamos judiciales obtengan el mismo resultado.

La sentencia no establece aumentos automáticos para todos los beneficiarios, pero podría abrir la puerta a nuevos reclamos judiciales contra ANSES. Foto: ANSES

Qué deben hacer los jubilados para reclamar un reajuste ante ANSES

Los beneficiarios que consideren que sus haberes fueron afectados por la fórmula de movilidad pueden consultar con un abogado especializado en derecho previsional para evaluar si corresponde iniciar o continuar un reclamo.

Para determinar la viabilidad de una demanda, será necesario analizar la fecha de jubilación, el historial de haberes, los aumentos recibidos y la existencia de reclamos judiciales anteriores.

También deberá tenerse en cuenta que el fallo podría ser revisado por instancias judiciales superiores, incluida eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por el momento, ANSES no está obligada a aplicar una recomposición generalizada a todos los jubilados como consecuencia de esta sentencia.