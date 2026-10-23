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Riesgo país: llegó a 710 puntos, su nivel más alto en un año, y el dólar oficial sigue en $1.550

El indicador de JP Morgan alcanzó su nivel más alto en un año, mientras los bonos argentinos caen y crecen las dudas sobre el financiamiento de 2027.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Volvió a subir el riesgo país.
Volvió a subir el riesgo país. Foto: REUTERS
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El riesgo país argentino llegó a los 710 puntos este viernes 23 de octubre en una nueva jornada de tensión para los mercados internacionales. El indicador elaborado por JP Morgan sumó seis unidades respecto del cierre anterior y llegó a tocar las 717 durante las primeras operaciones del día.

El nivel actual es el más alto en aproximadamente un año y refleja el impacto de la caída de los bonos soberanos argentinos, en un contexto marcado por factores internacionales y dudas de los inversores sobre el panorama financiero del Gobierno para 2027.

En lo que va de octubre, el riesgo país acumula un incremento del 17%, mientras que la suba alcanza el 24,3% desde el inicio de 2026.

Riesgo país en Argentina. Foto: REUTERS

Qué pasa con las acciones argentinas en Wall Street

A diferencia de lo que ocurre con los bonos soberanos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban con mayoría de subas durante la jornada del viernes. Entre los principales avances se destacaban:

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Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
  • Cresud: subía un 3,8%.
  • Grupo Supervielle: avanzaba un 3,5%.
  • BBVA Argentina: registraba una mejora del 3,1%.

En el mercado local, el índice MSCI Merval avanzaba un 2,6% en pesos y un 1,7% en dólares, de acuerdo con la medición al contado con liquidación de Rava Bursátil. De esta manera, la bolsa porteña mostraba una dinámica diferente de la de los títulos públicos, que continuaban bajo presión por las ventas de bonos argentinos.

A cuánto cotiza el dólar oficial y qué pasa con los financieros

El dólar oficial se vendía a $1.550 en el Banco Nación, sin cambios respecto del jueves. De esta forma, la cotización se mantenía en su máximo nominal histórico. Por su parte, los dólares financieros registraban incrementos durante la jornada:

  • Dólar MEP: cotizaba a $1.555,82.
  • Dólar contado con liquidación (CCL): alcanzaba los $1.647,26.

La evolución de las distintas cotizaciones se producía en una jornada en la que los inversores seguían de cerca tanto las variables locales como el escenario internacional.

Por qué sube el riesgo país argentino

El incremento del riesgo país responde a una combinación de factores externos e internos. Entre los elementos internacionales, se encuentra la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que eleva la referencia utilizada para evaluar el costo de financiamiento de otros países.

A esto se sumaba la escalada del conflicto en Medio Oriente. Durante el viernes, el petróleo superaba los US$115 por barril y alcanzaba su nivel más alto en seis meses, ante la preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial.

En el plano local, los analistas señalan las dudas sobre el plan financiero del Gobierno para 2027 como uno de los factores que presionan sobre los títulos de deuda argentinos.

Riesgo país. Reuters
Riesgo país en crecimiento.

La prima electoral y las dudas de los inversores

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, sostuvo que el mercado comienza a incorporar en los precios la prima electoral. En ese escenario, consideró que será importante seguir la evolución de las cuentas públicas, la acumulación de reservas y las variables de la economía real que influyen sobre el humor social.

La trayectoria de estos indicadores será relevante para evaluar cómo evoluciona la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la Argentina y sus perspectivas de financiamiento.

Mientras el riesgo país permanece en niveles elevados, la atención del mercado se concentra en la evolución de los bonos soberanos, las reservas internacionales y las señales que pueda ofrecer el Gobierno sobre sus necesidades financieras para el próximo año.

Riesgo PaísEconomía argentinaDólar
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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