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Problemas en el entorno familiar de Tini Stoessel: se filtró su millonario patrimonio en dólares, al que no tendría acceso

Alejandro Stoessel dejó de representar a la cantante hace aproximadamente tres meses, después de haber acompañado su carrera artística durante al menos 15 años. La decisión habría sido tomada por la propia Tini.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Tini Stoessel estaría alejada de su padre Alejandro.
Tini Stoessel estaría alejada de su padre Alejandro. Foto: Instagram.
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Tini Stoessel atraviesa una disputa familiar con su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, luego de realizar una auditoría sobre las ganancias que generó a lo largo de su carrera y detectar, según trascendió, que no tendría acceso directo al patrimonio acumulado.

De acuerdo con las versiones que circularon en las últimas horas, Alejandro dejó de representar a la cantante hace aproximadamente tres meses, después de haber acompañado su carrera artística durante al menos 15 años. La decisión habría sido tomada por la propia Tini.

El supuesto enfrentamiento habría comenzado meses antes del casamiento de Tini con Rodrigo De Paul. En ese momento, la artista habría manifestado su intención de comprar una propiedad en Estados Unidos para estar cerca de su pareja. Sin embargo, habría recibido una negativa de su padre, quien hasta entonces administraba sus ingresos, bajo el argumento de que ella ya tenía una casa en Buenos Aires.

Otra de las versiones que trascendió señala que Tini tendría un límite de 5.000 dólares mensuales en sus tarjetas de crédito. La situación habría quedado expuesta cuando intentó comprar una cartera valuada en 2.500 euros.

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Alejandro Stoessel dejó de ser el mánager de Tini. Foto: Instagram.

¿De cuánto sería la fortuna de Tini Stoessel?

La auditoría que habría solicitado la cantante también habría revelado que no tendría participación accionaria ni control sobre las sociedades que concentran parte del dinero generado a partir de su imagen y actividad profesional.

Según trascendió, entre los principales socios de esas compañías figurarían su padre, Alejandro Stoessel, y su hermano, Francisco.

Una de las sociedades mencionadas es QVT Management, con sede en Estados Unidos, que estaría vinculada a la facturación de los contratos publicitarios de la artista. Tini, según estas versiones, no tendría acciones en la compañía ni autorización para operar las cuentas bancarias relacionadas.

Las estimaciones que circularon ubican en aproximadamente 70 millones de dólares la fortuna que la cantante habría generado a lo largo de su carrera. Además, se sostiene que su gira FUTTTURA habría generado alrededor de 43 millones de dólares durante el último año, mientras que Tini habría recibido unos 300.000 dólares.

También habría preocupación por los futuros contratos discográficos, ya que algunos acuerdos vinculados con sus próximos trabajos musicales habrían sido negociados a través de sociedades sobre las que la cantante no tendría control. De confirmarse, los ingresos de sus futuros álbumes quedarían en manos de esas compañías.

Tini Stoessel
Su gira FUTTTURA habría generado alrededor de 43 millones de dólares durante el último año, mientras que Tini habría recibido unos 300.000 dólares. Foto: @TiniStoessel

Una carrera que comenzó con Violetta

Tini Stoessel comenzó su carrera artística cuando todavía era menor de edad, con sus primeras apariciones en Violetta, la exitosa producción de Disney que la convirtió en una figura reconocida a nivel internacional.

Desde entonces, construyó una extensa trayectoria como cantante y actriz, realizó numerosas giras internacionales y protagonizó campañas para importantes marcas. Ahora, según las versiones que circulan, la artista busca conocer con precisión cómo se administraron los ingresos generados durante todos esos años y recuperar el control sobre su patrimonio.

Tini StoesselAlejandro Stoessel
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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