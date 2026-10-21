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Video: así fue el momento en que atropellaron a Fabián Gianola

El actor estaba cruzando la calle cuando fue embestido por un auto en el barrio porteño de Saavedra. Sufrió una fractura expuesta de radio, una lesión en los ligamentos de la muñeca derecha y golpes en distintas partes del cuerpo.

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Fabián Gianola, actor, foto NA
Fabián Gianola fue atropellado por un auto y deberá someterse a una intervención quirúrgica.
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Fabián Gianola fue atropellado por un auto en el barrio porteño de Saavedra y deberá someterse a una intervención quirúrgica este miércoles 21 de octubre. El accidente ocurrió este lunes cuando salía de un centro comercial y le provocó una fractura expuesta de radio, una lesión en los ligamentos de la muñeca derecha y golpes en distintas partes del cuerpo.

El episodio se produjo en la intersección de las calles Deheza y Melián, en las inmediaciones del shopping DOT. Gianola cruzaba la calle cuando un hombre que conducía un Audi dobló y lo embistió, provocando que cayera violentamente sobre el asfalto.

Así fue el momento en que atropellaron a Fabián Gianola

En diálogo con Teleshow, el actor reconstruyó el momento del impacto y cuestionó la reacción del automovilista: “Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado”. Luego resumió la violencia del choque con una frase contundente: “Me revoleó por el aire”.

Cómo fue el accidente de Fabián Gianola en Saavedra

Según relató el artista, el vehículo lo impactó cuando estaba a pocos pasos de alcanzar la vereda contraria. La violencia del golpe lo hizo salir despedido y caer sobre el pavimento, aunque logró evitar que su cabeza impactara contra el cordón.

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A pesar del susto, Gianola consiguió incorporarse por sus propios medios. El conductor permaneció en el lugar, llamó al SAME y al 911 y esperó la llegada de los servicios de emergencia.

Posteriormente, el actor recibió atención médica en un centro de Swiss Medical, donde le realizaron radiografías, constataron las lesiones y le inmovilizaron el brazo con un yeso.

Fabián Gianola deberá ser operado.
Fabián Gianola deberá ser operado. Foto: Instagram/dra.patricialegorburu

Cuándo será operado el actor

La intervención quirúrgica está prevista para este miércoles a las 16 en San Isidro. Los especialistas deberán tratar la fractura y la lesión ligamentaria que sufrió en la muñeca derecha.

El actor adelantó que durante la cirugía le colocarán una placa y tres tornillos para estabilizar la zona afectada. Además, confirmó que ya comenzaron las gestiones correspondientes con la compañía aseguradora del vehículo involucrado.

El accidente también repercutió en su actividad profesional. Actualmente, el actor integra el elenco de “Los 39 escalones”, junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Jorge “Carna” Crivelli.

Como consecuencia de las lesiones, deberá suspender inicialmente las funciones del miércoles y jueves. Sin embargo, manifestó su intención de volver a trabajar el viernes, siempre que su recuperación y las indicaciones médicas se lo permitan.

Por el momento, su regreso a los escenarios dependerá de la evolución posterior a la operación y de la autorización de los profesionales que supervisan su tratamiento.

Fabián GianolaAtropelladoAccidente
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