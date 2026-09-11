Tragedia en Retiro: murió un joven tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152

Murió un joven tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152. Foto: Captura de pantalla

Un joven murió este viernes 11 de septiembre por la mañana tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en el barrio porteño de Retiro. El hecho ocurrió a las 9.42, a la altura de Santa Fe al 938, entre Suipacha y Carlos Pellegrini.

Tras recibir un llamado de emergencia, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME se trasladaron hasta el lugar y constataron el fallecimiento de la víctima.

El joven murió tras haber sido atropellado por un colectivo de la línea 152.

Por el momento, se investiga cómo ocurrió el accidente. Tampoco pudieron establecerse la edad ni la identidad del joven, quien según las primeras informaciones, sería una persona en situación de calle.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, a cargo de Osvaldo Rappa.

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