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Así es la vida viajera de Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka que acompaña a Marley en la crianza de sus hijos

La niñera de Mirko y Milenka, los hijos de Marley, se llama Sofía Chiodi y los acompaña desde que el primer niño era pequeño. Hace poco tiempo viajó con ellos al Mundial con sede en Estados Unidos, México y Canadá, entre otros lugares del mundo que ha conocido junto a ellos.

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Sofía Chiodi
Sofía Chiodi Foto: @chiodisofia en Instagram
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Sofía Chiodi es la niñera de los hijos de Marley: Mirko y Milenka, por lo que es parte de su tarea acompañarlos en sus múltiples viajes y aventuras alrededor del mundo. Dentro de las fotos que comparte en redes sociales, se la ve junto a los niños en momentos importantes de sus vidas tales como en varios viajes por el mundo.

Se describe a sí misma como “Profe y nanny viajera” en su biografía de Instagram y se la ve instalada en Madrid, España. Acompañó gran parte de la crianza de Mirko Wiebe, el hijo de 9 años de Marley, y recorrió junto al conductor y el niño gran parte del mundo. Cuando se sumó Milenka a la ecuación, ella se dedicó también a cuidarla ya que Marley depositó en ella la confianza una vez más.

Sofía Chiodi
Sofía Chiodi, niñera de los hijos de Marley. Foto: @chiodisofia en Instagram

Los viajes por el mundo de Sofía Chiodi, la niñera de Mirko Milenka

Sofía Chiodi ha viajado por el mundo junto a Marley y sus niños. Juntos recorrieron Miami, Nueva York, Disney, Berlín y Qatar. También durante el último mundial que tuvo sede en Estados Unidos, Canadá y México visitó esos países acompañada de los pequeños y el conductor.

Sofía Chiodi con Mirko y Milenka
Sofía Chiodi con Mirko y Milenka Foto: @chiodisofia en Instagram

“Hoy fuimos a conocer Sant’Andrea, divino el lugar, me metí al agua con Mirko a explorar las cuevas y vino Sofía Chiodi, que es niñera y vive en Europa. Nos ayuda con Mirko y tiene el mismo nivel de habilidad que yo en el agua, tanto que se golpeó contra las rocas, después se le salió la malla y ¡luego no podía darse vuelta!“, contó Marley en redes sociales en julio del 2022 al contar lo que pasó cuando visitaron el acantilado de Sant’Andrea en Verona, Italia.

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De Argentina a Madrid: la radicación en España de la niñera de Marley

Sofía se recibió de profesora en Educación Inicial en la Argentina y, tiempo después, se mudo a Madrid para abrir un emprendimiento además de trabajar de niñera. En 2024 abrió su propia juguetería: Raymi Baby and Family.

“Yo soy Sofi y esta es mi juguetería. Pero antes de tenerla, tuve uno de los trabajos más divertidos: ser niñera viajando por el mundo en un programa de televisión. Recorrimos los Estados Unidos, estuvimos en México, París, Italia, norte y sur de España. Fuimos a Qatar al Mundial de fútbol, también a la Copa América, Gibraltar, Berlín, el sur de Argentina y seguro que me estoy olvidando de muchos más. ¿Y ustedes tienen o han tenido un trabajo poco convencional?”, publicó en Instagram en febrero de 2025.

Finalmente, en 2026, este emprendimiento dejó de funcionar ya que la última publicación en el Instagram de la juguetería es del mes de mayo y en la descripción del perfil dice: “Cerrado permanentemente”.

Las anécdotas de Sofía Chiodi y su participación en el programa “Por el mundo”

Luego de lo sucedido, Sofía retomó su trabajo como niñera de Mirko y Milenka en la Copa del Mundo 2026. En aquel viaje recorrieron Disney, Times Square y distintas canchas para alentar a la selección. También se dedicaron a completar el álbum de figuritas.

Sofía Chiodi completando el álbum con los niños
Sofía Chiodi completando el álbum con los niños Foto: @chiodisofia en Instagram

Allí celebró además su cumpleaños: “Mis 37 vinieron con doble festejo. Primero, en un viaje de trabajo que nunca voy a olvidar, rodeada de un equipo increíble. Y después, de vuelta en Madrid, celebrando también el cambio de década de mi gran amigo Ari Domeniconi”.

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