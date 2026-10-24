Murió Marcelo Trepat, reconocido actor de “Montaña rusa”, “La niñera” y “Los simuladores”

Marcelo Trepat tenía 62 años y contaba con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro musical. Foto: actores.org.ar

El actor y cantante Marcelo Trepat murió a los 62 años. La noticia fue informada por la Asociación Argentina de Actores, que despidió al intérprete y acompañó a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento.

Nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Trepat construyó una destacada carrera artística que abarcó la televisión, el cine y, especialmente, el teatro musical. Desde hacía casi dos décadas se encontraba radicado en Villa Giardino, Córdoba.

Su acercamiento a la actuación comenzó cuando era niño. En aquel momento tomó clases de teatro en la Escuela 22 de su ciudad natal y posteriormente se incorporó a diferentes grupos teatrales, dando así los primeros pasos de una extensa trayectoria.

De qué murió Marcelo Trepat

Hasta el momento, no se dio a conocer oficialmente la causa de la muerte de Marcelo Trepat. La Asociación Argentina de Actores, entidad encargada de confirmar la noticia, no brindó información sobre posibles enfermedades ni detalles médicos.

Marcelo Trepat tenía 62 años y era gran amigo de Georgina Barbarossa. Foto: Instagram @geobarbarossa

Georgina Barbarossa reveló, sin embargo, que el artista falleció mientras dormía en su casa de Villa Giardino, Córdoba. “Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta”, expresó la conductora en su publicación.

La emotiva despedida de Georgina Barbarossa a Marcelo Trepat

Una de las despedidas más conmovedoras fue la de Barbarossa, quien mantenía una profunda amistad con Trepat y lo consideraba un “hermano de la vida”. A través de sus redes sociales, la actriz y conductora compartió varias fotografías de los momentos que vivieron juntos y expresó el profundo dolor que le provocó la noticia.

“Tengo el corazón destrozado”, escribió antes de asegurar que volvería a elegirlo “en esta y en todas las vidas”. También agradeció su compañía, las risas, los abrazos y el cariño que les brindó tanto a ella como a sus hijos a lo largo de los años.

La conductora recordó además el vínculo que ambos tenían con Villa Giardino, la localidad cordobesa en la que el actor estaba radicado desde 2008. “En cada plantita, en cada flor de Giardino estás”, expresó. Finalmente, cerró su mensaje con una declaración que reflejó la intensidad de la amistad que los unía: “Te amo con todo mi corazón”.

Marcelo Trepat tenía 62 años y contaba con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro musical. Foto: Instagram @geobarbarossa

La carrera televisiva de Marcelo Trepat

En la pantalla chica, el actor formó parte de varias producciones que quedaron en la memoria del público argentino. Participó en “Montaña rusa” y “La niñera”, además de realizar una aparición en “Los simuladores”.

En la serie creada por Damián Szifron, interpretó a Ortiz de Ocampo en el episodio “Seguro de desempleo”, uno de los capítulos más recordados de la ficción.

También acompañó a Georgina Barbarossa en distintos programas de televisión, entre ellos “Movete con Georgina”, “Venite con Georgina” y “Las cosas de Georgina”. A su vez, participó en la miniserie rusa “Al ritmo del tango”, protagonizada por Natalia Oreiro.

Su trayectoria cinematográfica incluyó la película “Cicatrices”, dirigida por Patricio Coll, y el cortometraje “Te querré mientras viva”, realizado por Agustín Barroso.

Su recordado paso por “Drácula, el musical”

Uno de los momentos más importantes de su carrera se produjo en 1991, cuando integró el elenco original de “Drácula, el musical”. La obra de Pepe Cibrián y Ángel Mahler se estrenó en el Luna Park, donde Marcelo Trepat interpretó a Lord Arturo.

El artista también trabajó en “Mi bella dama”, producción en la que compartió escenario con Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz. En 2002 participó en “El violinista en el tejado”, junto a Pepe Soriano y Rita Cortese. Un año más tarde se presentó con Raúl Lavié en “Zorba”.

Otro de sus trabajos destacados fue “Cabaret”, donde se puso en la piel de Cliff Bradshaw. La puesta estuvo dirigida por Ariel del Mastro y contó con las actuaciones de Alejandra Radano, Karina K y Alejandro Paker.

Marcelo Trepat tenía 62 años y contaba con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro musical. Foto: Instagram @geobarbarossa

A lo largo de su recorrido también integró “Te quiero, sos perfecto… cambiá”, dirigida por Ricky Pashkus, y “Visitando al señor Green”, obra encabezada por Pepe Soriano bajo la dirección de Santiago Doria.

Su trabajo para el público infantil y su vínculo con Les Luthiers

La carrera de Marcelo Trepat también estuvo relacionada con el teatro infantil. Participó en “La familia Frankenstein” y en “Doña Disparate y Bambuco”, de María Elena Walsh, donde interpretó a Bambuco junto a Georgina Barbarossa.

Además, integró “Mi bello dragón”, la obra de Enrique Pinti que llegó al Teatro Maipo en 2002. Entre 2009 y 2012 se desempeñó como reemplazante de Les Luthiers. Durante ese período cubrió funciones actorales y vocales de distintos integrantes del conjunto, en especial de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich, en los espectáculos “Lutherapia” y “Chist!”.