Angustia en el folklore: murió a los 70 años un legendario cantor que llevó el chamamé por el mundo durante 5 décadas

El artista de folklore tenía 70 años. Foto: Diario Época

El folklore argentino está de luto por la muerte de Hugo Tomás Flores, reconocido cantante, guitarrista, autor y compositor correntino que falleció el domingo 18 de octubre a los 70 años. El músico fue uno de los fundadores de Amandayé, una agrupación que contribuyó a difundir el chamamé dentro y fuera de la Argentina.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del conjunto y generó pesar entre los seguidores de la música del Litoral. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas de su fallecimiento, que fue confirmado por Amandayé a través de sus redes sociales, pero la agrupación no brindó detalles sobre las circunstancias de su partida.

Tenía 70 años y era uno de los referentes del chamamé. Foto: República de Corrientes

Quién era Hugo Tomás Flores, el reconocido cantante de chamamé que murió a los 70 años

Nacido el 12 de octubre de 1956 en el paraje Santo Domingo, departamento de San Cosme, Corrientes, Hugo Tomás Flores creció en una familia vinculada con la música y comenzó a desarrollar su vocación artística durante la adolescencia.

Según reconstruyeron medios correntinos como El Litoral y Diario Época, aprendió a tocar la guitarra a los 14 años utilizando un instrumento prestado. Apenas un año después comenzó a presentarse ante el público, dando sus primeros pasos en los escenarios regionales.

Uno de sus primeros reconocimientos llegó en 1973, cuando ganó el Certamen Interbarrios en la categoría de solista vocal. En aquella presentación interpretó los temas Caraí Pujol y Merceditas, dos obras vinculadas con el repertorio tradicional del Litoral.

A partir de ese momento, desarrolló una trayectoria artística de más de cinco décadas que lo llevó a compartir escenarios con importantes referentes de la música correntina.

Además de su actividad como cantante, se destacó por su trabajo como guitarrista y compositor, participando en distintas etapas de la evolución del chamamé contemporáneo.

Su partida generó una gran conmoción en el ambiente del chamamé. Foto: El Litoral

Del Cuarteto Santa Ana a Amandayé: la trayectoria del músico que llevó el chamamé al exterior

A fines de la década de 1970, Flores comenzó a consolidar su carrera profesional dentro de algunos de los conjuntos más reconocidos de la región. Después de formar parte de Rosendo y Ofelia, en 1979 se incorporó al Cuarteto Santa Ana, dirigido entonces por Carlos Talavera. Permaneció en la agrupación hasta 1981 y realizó sus primeras grabaciones discográficas para el sello Microfón.

Posteriormente, integró el Trío Corrientes junto a Ricardo Scófano entre 1981 y 1983. Tras un período alejado de la actividad artística, regresó en 1990 como integrante del Grupo Renacer, con el que grabó dos discos y recorrió escenarios del interior del país y Buenos Aires.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1998, cuando fundó Amandayé junto a Hugo Scófano y Pedro del Prado. El conjunto se distinguió por sus armonías vocales y arreglos instrumentales y publicó trabajos como Amandayé, Compartirnos y Pasión correntina.

Con esa agrupación, Flores también llevó la música correntina a escenarios internacionales mediante presentaciones en Estados Unidos, Paraguay y Brasil.

Su etapa como solista, las canciones que dejó y el vínculo musical con su hijo

Después de varias décadas como integrante de diferentes formaciones, el músico decidió desarrollar una etapa solista durante la década de 2010. En esta nueva experiencia artística estuvo acompañado por su hijo Rodolfo Flores y el acordeonista José Álvarez, con quienes continuó interpretando composiciones tradicionales y obras propias.

Entre los proyectos de esa etapa, se encuentra el disco Simplemente chamamé publicado en 2015, que representó una continuidad de su recorrido dentro de la música regional. Su faceta como compositor también dejó canciones como Manto de recuerdo y Compañera de mi ser, obras que forman parte de su repertorio y de su aporte al cancionero correntino.

El vínculo con su hijo fue otro de los aspectos de su trayectoria, ya que compartieron escenarios y grabaciones durante sus últimos proyectos musicales.

Su trayectoria quedó documentada en grabaciones junto al Cuarteto Santa Ana, Trío Corrientes, Renacer y Amandayé, además de sus producciones solistas. Ese material constituye parte del legado que dejó para el chamamé y el folklore argentino.