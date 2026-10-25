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Lejos de la televisión y con negocio propio: cómo nació el emprendimiento de ropa vintage de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

The Vintage Hole nació como un intercambio de ropa entre amigas y ahora se convirtió en la marca registrada de la modelo. Cómo es puertas adentro y dónde está ubicado.

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The Vintage Hole, local de indumentaria de Lucía Celasco.
The Vintage Hole, local de indumentaria de Lucía Celasco. Foto: Instagram/thevintagehole
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Mientras Susana Giménez construyó su trayectoria en la televisión argentina, su nieta Lucía Celasco eligió desarrollar un camino propio en la industria de la moda.

Junto a dos amigas creó The Vintage Hole, un emprendimiento de ropa vintage que comenzó en 2013 con intercambios de prendas y que actualmente cuenta con un local en Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, además de una tienda online con envíos a todo el país.

The Vintage Hole, local de indumentaria de Lucía Celasco.
The Vintage Hole, local de indumentaria de Lucía Celasco. Foto: Instagram/thevintagehole

Cómo nació The Vintage Hole, el emprendimiento de Lucía Celasco

La historia comenzó en 2013, cuando Lucía Celasco, Micaela Fernández y Rosario “Chari” Belerenian decidieron organizar encuentros para intercambiar ropa que ya no utilizaban. Lo que inicialmente era una actividad entre amigas se convirtió en una oportunidad comercial.

En una entrevista con Infobae publicada en abril de 2022, Celasco recordó que organizaron su primera feria vintage en su casa para ofrecerles una segunda oportunidad a las prendas. La experiencia siguió y empezaron a hacer encuentros cada dos o tres meses.

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Nacho Viale y Lucía Celasco. Foto: NA.

Con el crecimiento del proyecto, las emprendedoras pasaron de las ferias a los showrooms. En abril de 2022 inauguraron un amplio espacio en Palermo Soho, donde ofrecen indumentaria, accesorios y objetos decorativos.

The Vintage Hole, local de indumentaria de Lucía Celasco.
The Vintage Hole, local de indumentaria de Lucía Celasco. Foto: Instagram/thevintagehole

Qué vende The Vintage Hole, la tienda de ropa de la nieta de Susana Giménez

El negocio se especializa en prendas vintage, ropa de segunda mano en excelente estado y artículos de marcas internacionales. Su propuesta se basa en la moda circular, un modelo que busca prolongar la vida útil de los productos mediante su reutilización. De acuerdo con su sitio web oficial, el catálogo incluye distintas categorías:

  • Ropa para mujeres y hombres
  • Calzado y accesorios
  • Prendas de marcas internacionales y artículos de lujo
  • Muebles y objetos para el hogar
  • Vestidores especiales con prendas seleccionadas de distintas personalidades

Una de las particularidades es “El vestidor de Lucía Celasco”, una sección que ofrece indumentaria con la selección personal de la emprendedora. La plataforma también presenta “El vestidor de Lucía Celasco, Mecha y Susana”, que incorpora los nombres de su mamá y su abuela.

Dónde queda The Vintage Hole y cuáles son sus horarios

Actualmente, The Vintage Hole funciona en Jufré 663, en el barrio porteño de Villa Crespo, y los horarios son de martes a sábados, de 12 a 20 horas.

Para quienes viven fuera de Buenos Aires, la firma ofrece envíos a todo el país mediante Correo Argentino, además de entregas en moto para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

The Vintage Hole, local de indumentaria de Lucía Celasco.
The Vintage Hole, local de indumentaria de Lucía Celasco. Foto: Instagram/thevintagehole

Así, el proyecto que nació como un intercambio de ropa entre tres amigas mantiene su actividad comercial más de una década después, con un catálogo que combina moda de segunda mano, marcas internacionales y ventas online.

Lucia CelascoIndumentariaNegociosEmprendedores
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