Lucía Celasco blanqueó su relación con Nicolás Figal, jugador de Boca

Luego de meses de especulaciones, la nieta de Susana Giménez y el defensor xeneize postearon en redes la primera foto juntos.

Lucía Celasco y Nicolás Figal confirmaron su romance con una foto en las redes Foto: redes

Tras varios meses de rumores y todo tipo de especulaciones, Nicolás Figal (31), defensor central de Boca Juniors, y Lucía Celasco (31), modelo y nieta de Susana Giménez, confirmaron su relación con una foto juntos en redes sociales.

La imagen fue subida a Instagram por el futbolista y en ella se los ve disfrutando de un café en un bar porteño.

Como se puede apreciar, la foto es actual, ya que Nicolás aparece con un vendaje en su ojo, producto del golpe que sufrió en el último partido de Boca contra Tigre en La Bombonera.

Los rumores sobre este romance venían desde agosto de este año, cuando en LAM, el periodista Pepe Ochoa dio a conocer que la nieta de Susana Giménez estaría comenzando una relación amorosa con un jugador de Boca.

Entre las pistas que dio para dar con el nombre de la nueva pareja, describió: “Ella, famosa. Él, famoso”; “Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo”; “No es mediática, pero no la conocemos por su talento”; “Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia”; “Él, tope de gama, jugador de fútbol”; “Ella, modelo”.

“Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”, reveló.

“Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, informó en aquella oportunidad.

Aunque proviene de una familia muy conocida, Lucía Celasco —hija de Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, y nieta de Susana Giménez— prefiere mantenerse lejos del foco mediático.

Por su parte, Figal estuvo casado con la influencer y empresaria Florencia Fernández, con quien tuvo una hija y se separó a principios de 2025.