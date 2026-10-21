Aston Villa vs. Viking FK EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Aston Villa vs Viking FK por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
14´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!
El disparo al arco de John McGinn fue bloqueado por Jesper Daland.
12´ Saque de arco para Viking FK
Desde el fondo la pone en juego Arild Ostbo.
10´ Saque de arco para Aston Villa
Desde el fondo la pone en juego Zion Suzuki.
6´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolas Jackson fue bloqueado por Arild Ostbo.
3´ ¡Aston Villa se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolas Jackson fue bloqueado por Arild Ostbo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Villa Park, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Aston Villa y Viking FK por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Sebastian Gishamer.
Formación confirmada de Aston Villa
Titulares
- (1) Zion Suzuki
- (19) Ibrahim Mbaye
- (5) Tyrone Mings
- (3) Victor Lindelöf
- (14) Pau Torres
- (6) Ross Barkley
- (10) Emiliano Buendía
- (47) Alysson Edward
- (35) João Gomes
- (7) John McGinn
- (11) Nicolas Jackson
Suplentes
- (40) Marco Bizot
- (42) James Wright
- (26) Lamare Bogarde
- (2) Matty Cash
- (22) Ian Maatsen
- (27) Leon Goretzka
- (53) George Hemmings
- (8) Boubacar Kamara
- (18) Tammy Abraham
- (17) Alejandro Garnacho
Entrenador: Unai Emery
Formación confirmada de Viking FK
Titulares
- (1) Arild Ostbo
- (27) Jesper Daland
- (2) Herman Haugen
- (5) Henrik Heggheim
- (6) Gianni Stensness
- (7) Kristoffer Askildsen
- (8) Joe Bell
- (29) Tobias Moi
- (22) Erik Botheim
- (20) Peter Christiansen
- (10) Zlatko Tripic
Suplentes
- (30) Lubomír Belko
- (24) Vetle Auklend
- (17) Essien Bassey
- (25) Henrik Falchener
- (28) Kristoffer Haugen
- (3) Viljar Vevatne
- (26) Simen Kvia-Egeskog
- (16) Henrik Bjordal
- (33) Jakob Hansen
- (19) Amin Cosic
- (23) Niklas Fuglestad
- (11) Romano Postema
Entrenador: Morten Jensen
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Aston Villa y Viking FK?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Aston Villa vs. Viking FK por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Aston Villa recibe a Viking FK en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Aston Villa vs. Viking FK:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Aston Villa y Viking FK por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.