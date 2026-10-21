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Bayern Múnich vs. Arsenal EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Bayern Múnich y Arsenal por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Escudos de Bayern Múnich vs Arsenal
Bayern Múnich vs Arsenal por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Bayern Múnich y Arsenal válido por Champions League 2026-2027. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Allianz Arena de Munich.

Bayern Múnich vs Arsenal por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

20´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Serge Gnabry fue bloqueado por David Raya.

20´ Saque de arco para Bayern Múnich

Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.

19´ ¡Tiro desviado de Arsenal!

Disparo de Riccardo Calafiori y el remate se va afuera.

19´ Córner para Arsenal

Ejecuta el tiro de esquina Martin Odegaard.

18´ Saque de arco para Arsenal

Desde el fondo la pone en juego David Raya.

14´ Saque de arco para Arsenal

Desde el fondo la pone en juego David Raya.

12´ Tarjeta amarilla para Arsenal

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Kai Havertz.

9´ Cambio en Arsenal

Entra Eberechi Eze y sale Bukayo Saka.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Allianz Arena, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Bayern Múnich y Arsenal por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Davide Massa.

Formación confirmada de Bayern Múnich

Titulares

  • (1) Manuel Neuer
  • (3) Kim Minjae
  • (27) Konrad Laimer
  • (44) Josip Stanisic
  • (2) Dayot Upamecano
  • (8) Tom Bischof
  • (19) Alphonso Davies
  • (7) Serge Gnabry
  • (45) Aleksandar Pavlovic
  • (34) Ismael Saibari
  • (9) Harry Kane

Suplentes

  • (26) Sven Ulreich
  • (40) Jonas Urbig
  • (23) Sacha Boey
  • (11) Nathaniel Brown
  • (21) Hiroki Ito
  • (4) Jonathan Tah
  • (46) Tim Binder
  • (42) Lennart Karl
  • (39) Bara Ndiaye
  • (14) Luis Díaz

Entrenador: Vincent Kompany

Formación confirmada de Arsenal

Titulares

  • (1) David Raya
  • (33) Riccardo Calafiori
  • (6) Gabriel Magalhães
  • (15) Ezri Konsa
  • (12) Jurriën Timber
  • (39) Bruno Guimarães
  • (20) Noni Madueke
  • (8) Martin Odegaard
  • (41) Declan Rice
  • (7) Bukayo Saka
  • (29) Kai Havertz

Suplentes

  • (13) Kepa Arrizabalaga
  • (30) Illan Meslier
  • (49) Myles Lewis-Skelly
  • (3) Cristhian Mosquera
  • (4) Ben White
  • (56) Max Dowman
  • (23) Mikel Merino
  • (36) Martín Zubimendi
  • (10) Eberechi Eze
  • (14) Viktor Gyökeres

Entrenador: Mikel Arteta

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Bayern Múnich y Arsenal?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bayern Múnich recibe a Arsenal en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

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La labradora color chocolate se convirtió en una de las integrantes más queridas del club inglés, donde disfruta de un menú preparado por los cocineros y comparte tiempo con los futbolistas, quienes la reciben con besos y abrazos durante sus visitas.

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