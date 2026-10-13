Viking FK vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Viking FK vs Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
17´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Harry Kane fue bloqueado por Arild Ostbo.
17´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lennart Karl fue bloqueado por Gianni Stensness.
17´ Córner para Bayern Múnich
Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.
16´ Córner para Bayern Múnich
Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.
16´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Díaz fue bloqueado por Zlatko Tripic.
15´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jonathan Tah fue bloqueado por Gianni Stensness.
15´ Córner para Bayern Múnich
Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.
14´ Córner para Bayern Múnich
Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.
13´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Díaz fue bloqueado por Arild Ostbo.
9´ Córner para Bayern Múnich
Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.
9´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Michael Olise fue bloqueado por Arild Ostbo.
6´ Saque de arco para Viking FK
Desde el fondo la pone en juego Arild Ostbo.
5´ ¡Tiro desviado de Bayern Múnich!
Disparo de Lennart Karl y el remate se va afuera.
5´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Michael Olise fue bloqueado por Henrik Falchener.
3´ Córner para Bayern Múnich
Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.
2´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Konrad Laimer fue bloqueado por Gianni Stensness.
1´ Goool de Viking FK
¡Testazo letal! Gianni Stensness anota para Viking FK tras conectar un cabezazo.
1´ Córner para Viking FK
Ejecuta el tiro de esquina Zlatko Tripic.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Viking Stadion, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Viking FK y Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Georgi Kabakov.
Formación confirmada de Viking FK
Titulares
- (1) Arild Ostbo
- (25) Henrik Falchener
- (28) Kristoffer Haugen
- (5) Henrik Heggheim
- (6) Gianni Stensness
- (7) Kristoffer Askildsen
- (8) Joe Bell
- (16) Henrik Bjordal
- (22) Erik Botheim
- (20) Peter Christiansen
- (10) Zlatko Tripic
Suplentes
- (30) Lubomír Belko
- (24) Vetle Auklend
- (17) Essien Bassey
- (27) Jesper Daland
- (2) Herman Haugen
- (3) Viljar Vevatne
- (26) Simen Kvia-Egeskog
- (29) Tobias Moi
- (33) Jakob Hansen
- (19) Amin Cosic
- (23) Niklas Fuglestad
- (11) Romano Postema
Entrenador: Bjarte Aarsheim
Formación confirmada de Bayern Múnich
Titulares
- (40) Jonas Urbig
- (11) Nathaniel Brown
- (3) Kim Minjae
- (27) Konrad Laimer
- (4) Jonathan Tah
- (8) Tom Bischof
- (42) Lennart Karl
- (6) Joshua Kimmich
- (17) Michael Olise
- (14) Luis Díaz
- (9) Harry Kane
Suplentes
- (1) Manuel Neuer
- (26) Sven Ulreich
- (23) Sacha Boey
- (21) Hiroki Ito
- (44) Josip Stanisic
- (2) Dayot Upamecano
- (19) Alphonso Davies
- (39) Bara Ndiaye
- (45) Aleksandar Pavlovic
- (34) Ismael Saibari
- (7) Serge Gnabry
- (33) Bastian Assomo
Entrenador: Vincent Kompany
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Viking FK y Bayern Múnich?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Viking FK vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Viking FK recibe a Bayern Múnich en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Viking FK vs. Bayern Múnich:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Viking FK y Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.