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Viking FK vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Viking FK y Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Viking vs Bayern Munich por la Champions League.
Viking vs Bayern Munich por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Viking FK recibe a Bayern Múnich por Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Viking Stadion y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Viking FK vs Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

17´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Harry Kane fue bloqueado por Arild Ostbo.

17´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lennart Karl fue bloqueado por Gianni Stensness.

17´ Córner para Bayern Múnich

Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.

16´ Córner para Bayern Múnich

Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.

16´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Díaz fue bloqueado por Zlatko Tripic.

15´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jonathan Tah fue bloqueado por Gianni Stensness.

15´ Córner para Bayern Múnich

Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.

14´ Córner para Bayern Múnich

Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.

13´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Díaz fue bloqueado por Arild Ostbo.

9´ Córner para Bayern Múnich

Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.

9´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Michael Olise fue bloqueado por Arild Ostbo.

6´ Saque de arco para Viking FK

Desde el fondo la pone en juego Arild Ostbo.

5´ ¡Tiro desviado de Bayern Múnich!

Disparo de Lennart Karl y el remate se va afuera.

5´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Michael Olise fue bloqueado por Henrik Falchener.

3´ Córner para Bayern Múnich

Ejecuta el tiro de esquina Joshua Kimmich.

2´ ¡Bayern Múnich se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Konrad Laimer fue bloqueado por Gianni Stensness.

1´ Goool de Viking FK

¡Testazo letal! Gianni Stensness anota para Viking FK tras conectar un cabezazo.

1´ Córner para Viking FK

Ejecuta el tiro de esquina Zlatko Tripic.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Viking Stadion, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Viking FK y Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Georgi Kabakov.

Formación confirmada de Viking FK

Titulares

  • (1) Arild Ostbo
  • (25) Henrik Falchener
  • (28) Kristoffer Haugen
  • (5) Henrik Heggheim
  • (6) Gianni Stensness
  • (7) Kristoffer Askildsen
  • (8) Joe Bell
  • (16) Henrik Bjordal
  • (22) Erik Botheim
  • (20) Peter Christiansen
  • (10) Zlatko Tripic

Suplentes

  • (30) Lubomír Belko
  • (24) Vetle Auklend
  • (17) Essien Bassey
  • (27) Jesper Daland
  • (2) Herman Haugen
  • (3) Viljar Vevatne
  • (26) Simen Kvia-Egeskog
  • (29) Tobias Moi
  • (33) Jakob Hansen
  • (19) Amin Cosic
  • (23) Niklas Fuglestad
  • (11) Romano Postema

Entrenador: Bjarte Aarsheim

Formación confirmada de Bayern Múnich

Titulares

  • (40) Jonas Urbig
  • (11) Nathaniel Brown
  • (3) Kim Minjae
  • (27) Konrad Laimer
  • (4) Jonathan Tah
  • (8) Tom Bischof
  • (42) Lennart Karl
  • (6) Joshua Kimmich
  • (17) Michael Olise
  • (14) Luis Díaz
  • (9) Harry Kane

Suplentes

  • (1) Manuel Neuer
  • (26) Sven Ulreich
  • (23) Sacha Boey
  • (21) Hiroki Ito
  • (44) Josip Stanisic
  • (2) Dayot Upamecano
  • (19) Alphonso Davies
  • (39) Bara Ndiaye
  • (45) Aleksandar Pavlovic
  • (34) Ismael Saibari
  • (7) Serge Gnabry
  • (33) Bastian Assomo

Entrenador: Vincent Kompany

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Viking FK y Bayern Múnich?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Viking FK vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Viking FK recibe a Bayern Múnich en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Viking FKBayern MúnichChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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