Fenerbahçe vs. Slavia Praga: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Fenerbahce vs Slavia Praga por la Champions League. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Fenerbahçe y Slavia Praga por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 13:45 en el estadio Sukru Saracoglu de Estambúl. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Fenerbahçe vs. Slavia Praga, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Martes, 20/10/2026, a partir de las 13:45hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Sukru Saracoglu, ubicado en Estambúl.

¿Por dónde ver en vivo Fenerbahçe vs. Slavia Praga, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre Fenerbahçe y Slavia Praga se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.