Fenerbahçe vs. Slavia Praga EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Fenerbahçe vs Slavia Praga por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
3´ Gooool de Fenerbahçe
Oguz Aydin marca para Fenerbahçe.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Sukru Saracoglu, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Fenerbahçe y Slavia Praga por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por undefined.
Formación confirmada de Fenerbahçe
Titulares
- (31) Ederson
- (15) Nathan Aké
- (3) Archie Brown
- (27) Nélson Semedo
- (37) Milan Skriniar
- (7) Kerem Aktürkoglu
- (70) Oguz Aydin
- (11) Mason Greenwood
- (6) Mattéo Guendouzi
- (91) N'Golo Kanté
- (19) Vedat Muriqi
Suplentes
- (13) Tarik Cetin
- (34) Mert Günok
- (14) Yigit Efe Demir
- (22) Munir Mercan
- (77) Ognjen Mimovic
- (21) Kojo Peprah
- (28) Bartug Elmaz
- (17) Irfan Kahveci
- (5) Ismail Yüksek
- (9) Romelu Lukaku
- (45) Dorgeles Nene
Entrenador: Ismail Kartal
Formación confirmada de Slavia Praga
Titulares
- (35) Jakub Markovic
- (6) Ange N´Guessan
- (27) Tomas Vlcek
- (4) David Zima
- (20) Emmanuel Ayaosi
- (8) Oskar Kubiak
- (16) David Moses
- (30) Wiktor Nowak
- (17) Lukas Provod
- (15) Mubarak Suleiman
- (10) Danijel Sturm
Suplentes
- (29) Nazar Domchak
- (40) Adam Rezek
- (47) David Barcot
- (14) Samuel Isife
- (42) Mikulas Konecny
- (22) Toumani Diakité
- (3) Tomas Holes
- (23) Michal Sadílek
- (13) Mojmir Chytil
- (32) Pavel Kacor
- (53) Matej Kotrba
- (60) Petr Potmesil
Entrenador: Jindrich Trpisovsky
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Fenerbahçe y Slavia Praga?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Fenerbahçe vs. Slavia Praga por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Fenerbahçe recibe a Slavia Praga en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Fenerbahçe vs. Slavia Praga:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Fenerbahçe y Slavia Praga por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.