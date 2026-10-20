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Fenerbahçe vs. Slavia Praga EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Fenerbahçe y Slavia Praga por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada con los escudos de Fenerbahce vs Slavia Praga
Fenerbahce vs Slavia Praga por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Fenerbahçe choca ante Slavia Praga, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio Sukru Saracoglu ya está lista para que el balón comience a moverse a las 13:45, y tú no te lo puedes perder.

Fenerbahçe vs Slavia Praga por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

3´ Gooool de Fenerbahçe

Oguz Aydin marca para Fenerbahçe.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Sukru Saracoglu, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Fenerbahçe y Slavia Praga por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por undefined.

Formación confirmada de Fenerbahçe

Titulares

  • (31) Ederson
  • (15) Nathan Aké
  • (3) Archie Brown
  • (27) Nélson Semedo
  • (37) Milan Skriniar
  • (7) Kerem Aktürkoglu
  • (70) Oguz Aydin
  • (11) Mason Greenwood
  • (6) Mattéo Guendouzi
  • (91) N'Golo Kanté
  • (19) Vedat Muriqi

Suplentes

  • (13) Tarik Cetin
  • (34) Mert Günok
  • (14) Yigit Efe Demir
  • (22) Munir Mercan
  • (77) Ognjen Mimovic
  • (21) Kojo Peprah
  • (28) Bartug Elmaz
  • (17) Irfan Kahveci
  • (5) Ismail Yüksek
  • (9) Romelu Lukaku
  • (45) Dorgeles Nene

Entrenador: Ismail Kartal

Formación confirmada de Slavia Praga

Titulares

  • (35) Jakub Markovic
  • (6) Ange N´Guessan
  • (27) Tomas Vlcek
  • (4) David Zima
  • (20) Emmanuel Ayaosi
  • (8) Oskar Kubiak
  • (16) David Moses
  • (30) Wiktor Nowak
  • (17) Lukas Provod
  • (15) Mubarak Suleiman
  • (10) Danijel Sturm

Suplentes

  • (29) Nazar Domchak
  • (40) Adam Rezek
  • (47) David Barcot
  • (14) Samuel Isife
  • (42) Mikulas Konecny
  • (22) Toumani Diakité
  • (3) Tomas Holes
  • (23) Michal Sadílek
  • (13) Mojmir Chytil
  • (32) Pavel Kacor
  • (53) Matej Kotrba
  • (60) Petr Potmesil

Entrenador: Jindrich Trpisovsky

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Fenerbahçe y Slavia Praga?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Fenerbahçe vs. Slavia Praga por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Fenerbahçe recibe a Slavia Praga en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

FenerbahçeSlavia PragaChampions LeagueFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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