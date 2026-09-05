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Vélez 1 - 0 Estudiantes: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Estadio José Amalfitani.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Vélez vs Estudiantes LP por el Torneo Clausura.
Vélez vs Estudiantes LP por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Vélez 1 - 0 Estudiantes.

Vélez vs Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Vélez y Estudiantes por Torneo Clausura 2026.

94´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joaquín Correa.

93´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

93´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Joaquín Correa y el remate se va afuera.

89´ Cambio en Vélez

Entra Matías Arias y sale Matías Pellegrini.

87´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Baltasar Rodríguez fue bloqueado por Elías Gómez.

87´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Eric Meza fue bloqueado por Tomás Marchiori.

86´ Tiro en el palo de Vélez

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Luca Feler pega en el palo.

83´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Guido Carrillo.

76´ Cambio en Estudiantes

Entra Santiago Núñez y sale Leandro González Pirez.

74´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

72´ Tarjeta amarilla para Vélez

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Pellegrini.

71´ Fuera de juego en Vélez

Posición adelantada de Ronaldo Martínez.

71´ Cambio en Vélez

Entra Thiago Aguirre y sale Ronaldo Martínez.

71´ Cambio en Vélez

Entra Luca Feler y sale Lucas Robertone.

68´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

67´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Castro fue bloqueado por Thiago Silvero.

64´ Cambio en Vélez

Entra Manuel Lanzini y sale Juan Policella.

64´ Cambio en Estudiantes

Entra Joaquín Tobio Burgos y sale Edwuin Cetré.

64´ Cambio en Estudiantes

Entra Guido Carrillo y sale Adolfo Gaich.

59´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

57´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Matías Pellegrini.

55´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Piovi.

46´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Edwuin Cetré.

45´ Cambio en Estudiantes

Entra Lucas Piovi y sale Gabriel Neves.

45´ Cambio en Estudiantes

Entra Joaquín Correa y sale Alexis Castro.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio José Amalfitani!

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Estadio José Amalfitani! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Palacios.

44´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Adolfo Gaich.

42´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Brian Aguirre fue bloqueado por Tomás Marchiori.

39´ Gooool de Vélez

Ronaldo Martínez marca para Vélez con asistencia de Thiago Silvero.

37´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Simón Escobar fue bloqueado por Leandro González Pirez.

32´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Castro.

32´ Penal para Vélez

El árbitro marca falta de Baltasar Rodríguez y cobra la pena máxima a favor de Vélez

30´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

29´ ¡Tiro desviado de Vélez!

Disparo de Juan Policella y el remate se va afuera.

29´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Tomás Palacios.

29´ ¡Tiro desviado de Vélez!

Disparo de Juan Policella y el remate se va afuera.

29´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Robertone.

26´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Tomás Palacios.

24´ Tarjeta amarilla para Vélez

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Thiago Silvero.

23´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

23´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Leandro González Pirez y el remate se va afuera.

18´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Edwuin Cetré.

12´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

12´ ¡Tiro desviado de Vélez!

Disparo de Matías Pellegrini y el remate se va afuera.

11´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ronaldo Martínez fue bloqueado por Fernando Muslera.

7´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

6´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

5´ Tiro en el palo de Vélez

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Matías Pellegrini pega en el palo.

5´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Robertone.

4´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Simón Escobar fue bloqueado por Leandro González Pirez.

2´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Matías Pellegrini.

2´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Thiago Silvero fue bloqueado por Fernando Muslera.

1´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Robertone.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estadio José Amalfitani, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Vélez y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.

Formación confirmada de Vélez

Titulares

  • (1) Tomás Marchiori
  • (4) Joaquín García
  • (3) Elías Gómez
  • (2) Emanuel Mammana
  • (32) Thiago Silvero
  • (29) Rodrigo Aliendro
  • (18) Simón Escobar
  • (11) Matías Pellegrini
  • (37) Juan Policella
  • (8) Lucas Robertone
  • (77) Ronaldo Martínez

Suplentes

  • (23) Facundo Sanguinetti
  • (19) Leo Cristaldo
  • (16) Lisandro Magallán
  • (47) Alexis Pereyra
  • (5) Claudio Baeza
  • (48) Luca Feler
  • (22) Manuel Lanzini
  • (39) Thiago Aguirre
  • (35) Matías Arias
  • (15) Dilan Godoy
  • (30) Lautaro Piola
  • (17) Álex Verón

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (16) Fernando Muslera
  • (13) Gastón Benedetti
  • (14) Leandro González Pirez
  • (40) Eros Mancuso
  • (4) Santiago Núñez
  • (32) Joaquín Correa
  • (31) Baltasar Rodríguez
  • (8) Gabriel Neves
  • (21) Lucas Piovi
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (9) Guido Carrillo

Suplentes

    Entrenador: Alexander Medina

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Vélez y Estudiantes?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vélez vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vélez recibe a Estudiantes en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Vélez SarsfieldEstudiantes LPTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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