Inter vs. Club Brugge EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Inter vs Club Brugge por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
17´ Saque de arco para Club Brugge
Desde el fondo la pone en juego Brandon Mechele.
17´ ¡Tiro desviado de Inter!
Disparo de Federico Dimarco y el remate se va afuera.
16´ Córner para Inter
Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.
16´ ¡Inter se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Martínez fue bloqueado por Brandon Mechele.
12´ Fuera de juego en Club Brugge
Posición adelantada de Jan Virgili.
11´ Saque de arco para Club Brugge
Desde el fondo la pone en juego Brandon Mechele.
10´ ¡Inter se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Martínez fue bloqueado por Yann Sommer.
8´ Saque de arco para Club Brugge
Desde el fondo la pone en juego Brandon Mechele.
6´ Saque de arco para Club Brugge
Desde el fondo la pone en juego Brandon Mechele.
5´ Saque de arco para Club Brugge
Desde el fondo la pone en juego Brandon Mechele.
4´ ¡Tiro desviado de Inter!
Disparo de Marcus Thuram y el remate se va afuera.
3´ ¡Inter se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Andy Diouf fue bloqueado por Yann Sommer.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el San Siro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Inter y Club Brugge por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Rohit Saggi.
Formación confirmada de Inter
Titulares
- (1) Josep Martínez
- (25) Manuel Akanji
- (95) Alessandro Bastoni
- (31) Yann Bisseck
- (23) Nicolò Barella
- (20) Hakan Çalhanoglu
- (32) Federico Dimarco
- (17) Andy Diouf
- (7) Piotr Zielinski
- (10) Lautaro Martínez
- (9) Marcus Thuram
Suplentes
- (12) Raffaele Di Gennaro
- (49) Ivan Provedel
- (28) Benjamin Pavard
- (99) Djed Spence
- (22) Henrikh Mkhitaryan
- (5) Aleksandar Stankovic
- (8) Petar Sucic
- (30) Carlos Augusto
- (14) Ange Bonny
- (11) Luis Henrique
- (94) Francesco Pio Esposito
Entrenador: Cristian Chivu
Formación confirmada de Club Brugge
Titulares
- (1) Yann Sommer
- (44) Brandon Mechele
- (64) Kyriani Sabbe
- (65) Joaquin Seys
- (58) Jorne Spileers
- (9) Carlos Forbs
- (8) Freddie Potts
- (20) Hans Vanaken
- (10) Hugo Vetlesen
- (11) Jan Virgili
- (7) Nicolo Tresoldi
Suplentes
- (29) Nordin Jackers
- (81) Argus Driessche
- (32) Matteo Dams
- (3) Lee Hanbeom
- (41) Hugo Siquet
- (62) Lynnt Audoor
- (80) Félix Lemaréchal
- (16) Cheveyo Tsawa
- (67) Mamadou Diakhon
- (39) Milan Robberechts
- (77) Andrej Vasovic
- (17) Romeo Vermant
Entrenador: Ivan Leko
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Inter y Club Brugge?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Inter vs. Club Brugge por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Inter recibe a Club Brugge en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Inter vs. Club Brugge:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Inter y Club Brugge por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.