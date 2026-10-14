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LASK Linz vs. Liverpool EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre LASK Linz y Liverpool por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de LASK vs Liverpool por la Champions League.
LASK vs Liverpool por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy LASK Linz choca ante Liverpool, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio Raiffeisen Arena ya está lista para que el balón comience a moverse a las 13:45, y tú no te lo puedes perder.

LASK Linz vs Liverpool por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

35´ Córner para Liverpool

Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.

34´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Bradley Barcola fue bloqueado por Andrés Andrade.

34´ Córner para Liverpool

Ejecuta el tiro de esquina Florian Wirtz.

34´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ryan Gravenberch fue bloqueado por João Victor Tornich.

33´ Saque de arco para LASK Linz

Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.

33´ ¡Tiro desviado de Liverpool!

Disparo de Jérémy Jacquet y el remate se va afuera.

33´ Córner para Liverpool

Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.

32´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Melayro Bogarde.

32´ Tiro en el palo de Liverpool

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Ryan Gravenberch pega en el palo.

31´ Saque de arco para Liverpool

Desde el fondo la pone en juego Alisson.

30´ Fuera de juego en Liverpool

Posición adelantada de Lewis Koumas.

25´ Saque de arco para LASK Linz

Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.

23´ Gooool de Liverpool

Bradley Barcola marca para Liverpool.

22´ Goool de Liverpool

¡Testazo letal! Ronald Araújo anota para Liverpool tras conectar un cabezazo.

22´ Córner para Liverpool

Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.

21´ Córner para Liverpool

Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.

19´ Fuera de juego en Liverpool

Posición adelantada de Bradley Barcola.

17´ Saque de arco para LASK Linz

Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.

12´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Andrés Andrade.

17´ ¡Tiro desviado de Liverpool!

Disparo de Ronald Araújo y el remate se va afuera.

17´ Córner para Liverpool

Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.

15´ Saque de arco para Liverpool

Desde el fondo la pone en juego Alisson.

10´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por João Victor Tornich.

10´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ronald Araújo fue bloqueado por Yvan Dibango.

11´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Lukas Jungwirth.

10´ Córner para Liverpool

Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.

9´ Saque de arco para Liverpool

Desde el fondo la pone en juego Alisson.

8´ Saque de arco para LASK Linz

Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.

7´ Saque de arco para Liverpool

Desde el fondo la pone en juego Alisson.

7´ ¡Tiro desviado de LASK Linz!

Disparo de Kasper Jorgensen y el remate se va afuera.

7´ Córner para LASK Linz

Ejecuta el tiro de esquina Krystof Danek.

5´ Córner para LASK Linz

Ejecuta el tiro de esquina Krystof Danek.

4´ Córner para Liverpool

Ejecuta el tiro de esquina Florian Wirtz.

3´ Saque de arco para LASK Linz

Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.

2´ ¡Tiro desviado de Liverpool!

Disparo de Jeremie Frimpong y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Raiffeisen Arena, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de LASK Linz y Liverpool por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Tobias Stieler.

Formación confirmada de LASK Linz

Titulares

  • (1) Lukas Jungwirth
  • (16) Andrés Andrade
  • (25) Yvan Dibango
  • (20) Kasper Jorgensen
  • (4) Xavier Mbuyamba
  • (43) Alemão
  • (6) Melayro Bogarde
  • (9) Krystof Danek
  • (18) Alessandro Schöpf
  • (7) Samuel Adeniran
  • (27) Christoph Lang

Suplentes

    Entrenador: Dietmar Kühbauer

    Formación confirmada de Liverpool

    Titulares

    • (1) Alisson
    • (33) Ronald Araújo
    • (30) Jeremie Frimpong
    • (5) Jérémy Jacquet
    • (21) Kostas Tsimikas
    • (29) Bradley Barcola
    • (38) Ryan Gravenberch
    • (73) Rio Ngumoha
    • (42) Treymaurice Nyoni
    • (7) Florian Wirtz
    • (67) Lewis Koumas

    Suplentes

      Entrenador: Andoni Iraola

      Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

      ¿Quién transmite el partido de LASK Linz y Liverpool?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de LASK Linz vs. Liverpool por la Champions League 2026-2027.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. LASK Linz recibe a Liverpool en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      LASK LinzLiverpoolChampions LeagueFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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