LASK Linz vs. Liverpool EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

LASK Linz vs Liverpool por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
35´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.
34´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bradley Barcola fue bloqueado por Andrés Andrade.
34´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Florian Wirtz.
34´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ryan Gravenberch fue bloqueado por João Victor Tornich.
33´ Saque de arco para LASK Linz
Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.
33´ ¡Tiro desviado de Liverpool!
Disparo de Jérémy Jacquet y el remate se va afuera.
33´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.
32´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Melayro Bogarde.
32´ Tiro en el palo de Liverpool
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Ryan Gravenberch pega en el palo.
31´ Saque de arco para Liverpool
Desde el fondo la pone en juego Alisson.
30´ Fuera de juego en Liverpool
Posición adelantada de Lewis Koumas.
25´ Saque de arco para LASK Linz
Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.
23´ Gooool de Liverpool
Bradley Barcola marca para Liverpool.
22´ Goool de Liverpool
¡Testazo letal! Ronald Araújo anota para Liverpool tras conectar un cabezazo.
22´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.
21´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.
19´ Fuera de juego en Liverpool
Posición adelantada de Bradley Barcola.
17´ Saque de arco para LASK Linz
Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.
12´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Andrés Andrade.
17´ ¡Tiro desviado de Liverpool!
Disparo de Ronald Araújo y el remate se va afuera.
17´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.
15´ Saque de arco para Liverpool
Desde el fondo la pone en juego Alisson.
10´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por João Victor Tornich.
10´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ronald Araújo fue bloqueado por Yvan Dibango.
11´ ¡Liverpool se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Lukas Jungwirth.
10´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Kostas Tsimikas.
9´ Saque de arco para Liverpool
Desde el fondo la pone en juego Alisson.
8´ Saque de arco para LASK Linz
Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.
7´ Saque de arco para Liverpool
Desde el fondo la pone en juego Alisson.
7´ ¡Tiro desviado de LASK Linz!
Disparo de Kasper Jorgensen y el remate se va afuera.
7´ Córner para LASK Linz
Ejecuta el tiro de esquina Krystof Danek.
5´ Córner para LASK Linz
Ejecuta el tiro de esquina Krystof Danek.
4´ Córner para Liverpool
Ejecuta el tiro de esquina Florian Wirtz.
3´ Saque de arco para LASK Linz
Desde el fondo la pone en juego Lukas Jungwirth.
2´ ¡Tiro desviado de Liverpool!
Disparo de Jeremie Frimpong y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Raiffeisen Arena, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de LASK Linz y Liverpool por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Tobias Stieler.
Formación confirmada de LASK Linz
Titulares
- (1) Lukas Jungwirth
- (16) Andrés Andrade
- (25) Yvan Dibango
- (20) Kasper Jorgensen
- (4) Xavier Mbuyamba
- (43) Alemão
- (6) Melayro Bogarde
- (9) Krystof Danek
- (18) Alessandro Schöpf
- (7) Samuel Adeniran
- (27) Christoph Lang
Suplentes
Entrenador: Dietmar Kühbauer
Formación confirmada de Liverpool
Titulares
- (1) Alisson
- (33) Ronald Araújo
- (30) Jeremie Frimpong
- (5) Jérémy Jacquet
- (21) Kostas Tsimikas
- (29) Bradley Barcola
- (38) Ryan Gravenberch
- (73) Rio Ngumoha
- (42) Treymaurice Nyoni
- (7) Florian Wirtz
- (67) Lewis Koumas
Suplentes
Entrenador: Andoni Iraola
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de LASK Linz y Liverpool?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de LASK Linz vs. Liverpool por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. LASK Linz recibe a Liverpool en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
LASK Linz vs. Liverpool:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre LASK Linz y Liverpool por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.