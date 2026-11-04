Fenerbahçe vs. Liverpool EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Fenerbahçe vs Liverpool por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Fenerbahçe y Liverpool por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Clément Turpin.
Formación confirmada de Fenerbahçe
Titulares
- (31) Ederson
- (27) Nélson Semedo
- (21) Kojo Peprah
- (37) Milan Skriniar
- (3) Archie Brown
- (6) Mattéo Guendouzi
- (91) N'Golo Kanté
- (5) Ismail Yüksek
- (11) Mason Greenwood
- (17) Irfan Kahveci
- (9) Romelu Lukaku
Suplentes
- (13) Tarik Cetin
- (34) Mert Günok
- (14) Yigit Efe Demir
- (22) Munir Mercan
- (77) Ognjen Mimovic
- (18) Mert Müldür
- (70) Oguz Aydin
- (28) Bartug Elmaz
- (7) Kerem Aktürkoglu
- (19) Vedat Muriqi
- (45) Dorgeles Nene
Entrenador: Ismail Kartal
Formación confirmada de Liverpool
Titulares
- (1) Alisson
- (2) Joe Gomez
- (5) Jérémy Jacquet
- (21) Kostas Tsimikas
- (4) Virgil van Dijk
- (10) Alexis Mac Allister
- (23) Víctor Muñoz
- (73) Rio Ngumoha
- (42) Treymaurice Nyoni
- (8) Dominik Szoboszlai
- (29) Bradley Barcola
Suplentes
- (25) Giorgi Mamardashvili
- (28) Freddie Woodman
- (33) Ronald Araújo
- (44) Luke Chambers
- (6) Milos Kerkez
- (67) Lewis Koumas
- (53) James McConnell
- (7) Florian Wirtz
- (76) Jayden Danns
- (18) Cody Gakpo
- (9) Alexander Isak
Entrenador: Andoni Iraola
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Fenerbahçe y Liverpool?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Fenerbahçe vs. Liverpool por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Fenerbahçe recibe a Liverpool en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Fenerbahçe vs. Liverpool:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Fenerbahçe y Liverpool por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.