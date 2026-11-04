comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Fenerbahçe vs. Liverpool EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Fenerbahçe y Liverpool por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Escudos del partido Fenerbahçe vs Liverpool por la Champions League.
Fenerbahçe vs Liverpool por la Champions League. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Fenerbahçe choca ante Liverpool, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio Sukru Saracoglu ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:45, y tú no te lo puedes perder.

Fenerbahçe vs Liverpool por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Fenerbahçe y Liverpool por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Clément Turpin.

Formación confirmada de Fenerbahçe

Titulares

  • (31) Ederson
  • (27) Nélson Semedo
  • (21) Kojo Peprah
  • (37) Milan Skriniar
  • (3) Archie Brown
  • (6) Mattéo Guendouzi
  • (91) N'Golo Kanté
  • (5) Ismail Yüksek
  • (11) Mason Greenwood
  • (17) Irfan Kahveci
  • (9) Romelu Lukaku

Suplentes

  • (13) Tarik Cetin
  • (34) Mert Günok
  • (14) Yigit Efe Demir
  • (22) Munir Mercan
  • (77) Ognjen Mimovic
  • (18) Mert Müldür
  • (70) Oguz Aydin
  • (28) Bartug Elmaz
  • (7) Kerem Aktürkoglu
  • (19) Vedat Muriqi
  • (45) Dorgeles Nene

Entrenador: Ismail Kartal

Formación confirmada de Liverpool

Titulares

  • (1) Alisson
  • (2) Joe Gomez
  • (5) Jérémy Jacquet
  • (21) Kostas Tsimikas
  • (4) Virgil van Dijk
  • (10) Alexis Mac Allister
  • (23) Víctor Muñoz
  • (73) Rio Ngumoha
  • (42) Treymaurice Nyoni
  • (8) Dominik Szoboszlai
  • (29) Bradley Barcola

Suplentes

  • (25) Giorgi Mamardashvili
  • (28) Freddie Woodman
  • (33) Ronald Araújo
  • (44) Luke Chambers
  • (6) Milos Kerkez
  • (67) Lewis Koumas
  • (53) James McConnell
  • (7) Florian Wirtz
  • (76) Jayden Danns
  • (18) Cody Gakpo
  • (9) Alexander Isak

Entrenador: Andoni Iraola

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Fenerbahçe y Liverpool?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Fenerbahçe vs. Liverpool por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Fenerbahçe recibe a Liverpool en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

FenerbahçeLiverpoolChampions LeagueFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Boca le ganó a River un Superclásico caliente con gol de Lautaro Di Lollo:Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados

    Boca le ganó a River un Superclásico caliente con gol de Lautaro Di Lollo: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados

  2. River venció 1-0 a Racing y llega con confianza plena al Superclásico

    River venció 1-0 a Racing y llega con confianza plena al Superclásico
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

La causa $LIBRA podría reabrirse: Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

A 43 años del triunfo de Alfonsín:en San Martín conmemoraron el valor histórico de la democracia

Visita del papa León XIV a Luján:Axel Kicillof anunció el operativo de seguridad, transporte y salud

Marcha de Velas en Plaza Houssay este miércoles:cómo será la movilización y qué reclaman las universidades

Economía

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Internacionales

Elecciones en Israel:el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno

Presentación de los resultados de las elecciones en Israel.

Crisis bancaria en Paraguay:intervinieron Ueno Bank, detuvieron a ocho directivos y renunció el presidente del Banco Central

Video impactante:así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

“Les pido que me acompañen con sus oraciones”:el mensaje del papa León XIV a días de su llegada a la Argentina