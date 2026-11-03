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Fenerbahçe vs. Liverpool: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Fenerbahçe y Liverpool por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

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Escudos del partido Fenerbahçe vs Liverpool por la Champions League.
Fenerbahçe vs Liverpool por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Fenerbahçe y Liverpool por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 14:45 en el estadio Sukru Saracoglu de Estambúl. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Fenerbahçe vs. Liverpool, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Miércoles, 04/11/2026, a partir de las 14:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Sukru Saracoglu, ubicado en Estambúl.

¿Por dónde ver en vivo Fenerbahçe vs. Liverpool, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Fenerbahçe y Liverpool se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Fenerbahçe vs. Liverpool, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Turpin, Clément, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

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