Lille vs. Galatasaray EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Lille y Galatasaray por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 13:45 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.
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Lille vs. Galatasaray:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Lille y Galatasaray por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.