PSG vs. Barcelona: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

PSG vs Barcelona por la Champions League. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre PSG y Barcelona por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Parc des Princes de París. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan PSG vs. Barcelona, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Martes, 20/10/2026, a partir de las 16:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Parc des Princes, ubicado en París.

¿Por dónde ver en vivo PSG vs. Barcelona, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre PSG y Barcelona se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.