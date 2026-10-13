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RB Leipzig vs. PSV EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre RB Leipzig y PSV por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de RB Leipzig vs PSV por la Champions League.
RB Leipzig vs PSV por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy RB Leipzig choca ante PSV, en duelo válido por Champions League 2026-2027. La cancha del estadio A Confirmar ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.

RB Leipzig vs PSV por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

17´ Penal para PSV

¡Penal! El árbitro marca mano de Ridle Baku y es penal para PSV

10´ Fuera de juego en PSV

Posición adelantada de Sven Mijnans.

8´ ¡PSV se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ruben van Bommel fue bloqueado por Maarten Vandevoordt.

6´ ¡PSV se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sven Mijnans fue bloqueado por Maarten Vandevoordt.

6´ ¡RB Leipzig se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rômulo José Cardoso da Cruz fue bloqueado por Matej Kovár.

5´ Fuera de juego en PSV

Posición adelantada de Filip Kostic.

3´ ¡RB Leipzig se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Neil El Aynaoui fue bloqueado por Matej Kovár.

2´ Fuera de juego en PSV

Posición adelantada de Ivan Perisic.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el A Confirmar, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de RB Leipzig y PSV por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Nicholas Walsh.

Formación confirmada de RB Leipzig

Titulares

  • (26) Maarten Vandevoordt
  • (17) Ridle Baku
  • (23) Castello Lukeba
  • (4) Willi Orban
  • (22) David Raum
  • (6) Ezechiel Banzuzi
  • (21) Neil El Aynaoui
  • (28) Christopher Nkunku
  • (40) Rômulo
  • (10) Brajan Gruda
  • (7) Antonio Nusa

Suplentes

  • (1) Orjan Nyland
  • (35) Max Finkgrafe
  • (39) Benjamin Henrichs
  • (16) Lukas Klostermann
  • (3) Maxime Estève
  • (30) Andrija Masksimovic
  • (20) Rocco Reitz
  • (13) Nicolas Seiwald
  • (11) Johan Bakayoko
  • (27) Tidiam Gomis

Entrenador: Martín Demichelis

Formación confirmada de PSV

Titulares

  • (32) Matej Kovár
  • (8) Sergiño Dest
  • (2) Lutsharel Geertruida
  • (18) Filip Kostic
  • (4) Armando Obispo
  • (17) Mauro Junior
  • (24) Sano Kodai
  • (20) Guus Til
  • (21) Sven Mijnans
  • (5) Ivan Perisic
  • (7) Ruben van Bommel

Suplentes

  • (1) Nick Olij
  • (51) Tijn Smolenaars
  • (6) Ryan Flamingo
  • (3) Yarek Gasiorowski
  • (37) Amir Bouhamdi
  • (31) Noah Fernandez
  • (35) Ayoni Santos
  • (19) Esmir Bajraktarevic
  • (27) Dennis Man

Entrenador: Peter Bosz

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de RB Leipzig y PSV?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de RB Leipzig vs. PSV por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. RB Leipzig recibe a PSV en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

RB LeipzigPSVChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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