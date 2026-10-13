RB Leipzig vs. PSV EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

RB Leipzig vs PSV por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
17´ Penal para PSV
¡Penal! El árbitro marca mano de Ridle Baku y es penal para PSV
10´ Fuera de juego en PSV
Posición adelantada de Sven Mijnans.
8´ ¡PSV se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ruben van Bommel fue bloqueado por Maarten Vandevoordt.
6´ ¡PSV se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sven Mijnans fue bloqueado por Maarten Vandevoordt.
6´ ¡RB Leipzig se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rômulo José Cardoso da Cruz fue bloqueado por Matej Kovár.
5´ Fuera de juego en PSV
Posición adelantada de Filip Kostic.
3´ ¡RB Leipzig se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Neil El Aynaoui fue bloqueado por Matej Kovár.
2´ Fuera de juego en PSV
Posición adelantada de Ivan Perisic.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el A Confirmar, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de RB Leipzig y PSV por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Nicholas Walsh.
Formación confirmada de RB Leipzig
Titulares
- (26) Maarten Vandevoordt
- (17) Ridle Baku
- (23) Castello Lukeba
- (4) Willi Orban
- (22) David Raum
- (6) Ezechiel Banzuzi
- (21) Neil El Aynaoui
- (28) Christopher Nkunku
- (40) Rômulo
- (10) Brajan Gruda
- (7) Antonio Nusa
Suplentes
- (1) Orjan Nyland
- (35) Max Finkgrafe
- (39) Benjamin Henrichs
- (16) Lukas Klostermann
- (3) Maxime Estève
- (30) Andrija Masksimovic
- (20) Rocco Reitz
- (13) Nicolas Seiwald
- (11) Johan Bakayoko
- (27) Tidiam Gomis
Entrenador: Martín Demichelis
Formación confirmada de PSV
Titulares
- (32) Matej Kovár
- (8) Sergiño Dest
- (2) Lutsharel Geertruida
- (18) Filip Kostic
- (4) Armando Obispo
- (17) Mauro Junior
- (24) Sano Kodai
- (20) Guus Til
- (21) Sven Mijnans
- (5) Ivan Perisic
- (7) Ruben van Bommel
Suplentes
- (1) Nick Olij
- (51) Tijn Smolenaars
- (6) Ryan Flamingo
- (3) Yarek Gasiorowski
- (37) Amir Bouhamdi
- (31) Noah Fernandez
- (35) Ayoni Santos
- (19) Esmir Bajraktarevic
- (27) Dennis Man
Entrenador: Peter Bosz
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de RB Leipzig y PSV?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de RB Leipzig vs. PSV por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. RB Leipzig recibe a PSV en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
RB Leipzig vs. PSV:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre RB Leipzig y PSV por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.