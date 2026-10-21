Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Real Madrid vs RB Leipzig por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
19´ ¡RB Leipzig se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ridle Baku fue bloqueado por Thibaut Courtois.
18´ Fuera de juego en Real Madrid
Posición adelantada de Kylian Mbappé.
10´ Córner para Real Madrid
Ejecuta el tiro de esquina Bernardo Silva.
9´ Saque de arco para RB Leipzig
Desde el fondo la pone en juego Castello Lukeba.
6´ Fuera de juego en RB Leipzig
Posición adelantada de Ridle Baku.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Santiago Bernabéu, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Real Madrid y RB Leipzig por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por István Kovács.
Formación confirmada de Real Madrid
Titulares
- (1) Thibaut Courtois
- (18) Álvaro Carreras
- (4) Dean Huijsen
- (22) Antonio Rüdiger
- (8) Federico Valverde
- (5) Jude Bellingham
- (6) Eduardo Camavinga
- (20) Bernardo Silva
- (15) Arda Güler
- (10) Kylian Mbappé
- (7) Vinicius Júnior
Suplentes
- (13) Andriy Lunin
- (12) Trent Alexander-Arnold
- (17) Marc Cucurella
- (24) Denzel Dumfries
- (3) Éder Militão
- (16) Ibrahima Konaté
- (25) Yan Diomande
- (27) Thiago Pitarch
- (14) Aurélien Tchouaméni
- (21) Brahim Díaz
- (19) Carlos Espí
- (9) Endrick
Entrenador: José Mourinho
Formación confirmada de RB Leipzig
Titulares
- (26) Maarten Vandevoordt
- (23) Castello Lukeba
- (4) Willi Orban
- (22) David Raum
- (17) Ridle Baku
- (21) Neil El Aynaoui
- (28) Christopher Nkunku
- (13) Nicolas Seiwald
- (40) Rômulo
- (10) Brajan Gruda
- (7) Antonio Nusa
Suplentes
- (1) Orjan Nyland
- (35) Max Finkgrafe
- (39) Benjamin Henrichs
- (16) Lukas Klostermann
- (2) Abdoul Kone
- (6) Ezechiel Banzuzi
- (14) Christoph Baumgartner
- (3) Maxime Estève
- (30) Andrija Masksimovic
- (20) Rocco Reitz
- (11) Johan Bakayoko
- (27) Tidiam Gomis
Entrenador: Martín Demichelis
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Real Madrid y RB Leipzig?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Real Madrid recibe a RB Leipzig en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Real Madrid vs. RB Leipzig:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Real Madrid y RB Leipzig por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.